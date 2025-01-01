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Mirador

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Гитарист GRETA VAN FLEET в MIRADOR



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"Feels Like Gold", новая песня группы MIRADOR, в состав которой входят гитарист GRETA VAN FLEET Jake Kiszka и Chris Turpin из IDA MAE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Mirador, выход которого намечен на 19 сентября на Republic Records.

Turpin: «MIRADOR возникли из глубокой страсти к рок-н-роллу, раннему фолку и кантри-блюзу, а также к фольклору».

Kiszka: «Наш выбор принадлежит этим традициям. Существует негласный мистицизм. Вы можете проследить его до историй о встрече с дьяволом на перекрестке, продаже души и порыве ветра. В MIRADOR определенно много от этого. Мы прекрасно осознаем свою родословную, чтобы строить свое будущее как группа. Это два гитариста из известных групп, собравшиеся вместе, чтобы создать новую мифологию. Как только мы оказались на неизведанной территории, мы поняли, что делаем что-то правильное».




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