Обложка и трек-лист нового альбома DESPISED ICON



DESPISED ICON опубликовали обложку и трек-лист нового альбома Shadow Work, релиз которого намечен на 31 октября на Nuclear Blast Records. В качестве гостей в записи принимали участие Matt Honeycutt (Kublai Khan TX), Scott Ian Lewis (Carnifex) and Tom Barber (Chelsea Grin, Darko US):



Shadow Work

Over My Dead Body

Death of An Artist

Corpse Pose

The Apparition

Reaper

In Memoriam

Omen of Misfortune

Obsessive Compulsive Disaster

ContreCoeur

Fallen Ones





