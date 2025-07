сегодня



FLOOR JANSEN присоединилась на сцене к MARKO HIETALA



FLOOR JANSEN присоединилась на сцене к MARKO HIETALA в рамках выступления на фестивале Kuopiorock 2025 и исполнила две композиции — "Left On Mars" и "The Phantom Of The Opera".











