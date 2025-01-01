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DON DOKKEN вспоминает Оззи



DON DOKKEN в интервью Chaz & AJ In The Morning обсудил известие о смерти Оззи Осборна:



«Ну это было неизбежно. Я к тому, что это неизбежно для каждого. У всех определено свое время в этом мире, после чего мы уходим. И ему было всего лет на пять-шесть больше меня, что заставляет меня нервничать. Я скоро тоже буду готов уйти».



Относительно прощального шоу пятого июля он сказал:



«Насколько удивительным было то, что произошло всего три недели назад? У него был свой последний концерт. Это потрясающе… Он отыграл свой последний концерт, сидя на своем троне, он великолепно пел, он великолепно выглядел. Он спел все песни. Он не допустил ни одной ошибки. Он сделал несколько песен, и все эти замечательные группы, такие как METALLICA, Steven Tyler из AEROSMITH, были там. Я так понимаю, что они собрали более 40 000 человек. Так что это были отличные проводы, когда он даже смог собраться с силами, чтобы поблагодарить всех своих поклонников, попрощаться с ними в Англии и дать концерт. Через три недели его не стало и я думаю, он знал, что это произойдет».



Он также поделился некоторыми личными воспоминаниями об Оззи, сказав:



«Он был не таким, каким, я думаю, его воспринимают многие люди, — принцем Тьмы и просто диким тусовщиком, отжигающим 24 часа в сутки. Да, у него было свое время, но я полагаю, что [в последующие годы] он сбавил темп и стал более замкнутым.



Забавно, но когда вы разговаривали с ним, просто разговаривали, сидя за столом, это был совсем не тот Оззи, каким его воспринимала публика, — принц Тьмы, дикий человек. Он был довольно спокойным. И что самое замечательное в Оззи, он был очень начитан. Он любил читать. Он всегда что-нибудь читал и спрашивал меня, что читаю я. Он любил книги».



На вопрос, планирует ли он исполнить кавер на какие-либо песни Оззи в честь легендарного хэви-металлического певца, когда он отправится в турне с DOKKEN на этой неделе, Don ответил:



«Проблема с исполнением любой саббатовской песни в том, что у Оззи уникальный голос. Как вы копируете или хотя бы пытаетесь отдать дань уважения этому стилю пения? Как проавильно исполнить песню, не испортив ее?»







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