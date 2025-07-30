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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH 20
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Ozzy Osbourne

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Сенатор от Пенсильвании почтил память Оззи



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Сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман почтил память Оззи Осборна, который скончался во вторник в возрасте 76 лет. Во время интервью в среду (23 июля) Феттерман рассказал журналистам о кончине Оззи:

«О, черт возьми. Я же фанат BLACK SABBATH… Люди не понимают, как их первый альбом изменил все. Сейчас все гиганты этого бизнеса — METALLICA и другие — в долгу перед BLACK SABBATH. Я большой поклонник METALLICA. А теперь он отправился на crazy train в другой мир. И, безусловно, он был настоящим сокровищем. Я же вырос на такой музыке!»

Член Демократической партии, Феттерман занимал пост мэра Брэддока, штат Пенсильвания, с 2006 по 2019 год. До этого он служил в Американском корпусе и получил степень члена парламента в Гарварде.

Феттерман родился в Рединге, штат Пенсильвания, в 1969 году и выступал за права ЛГБТ, доступ к абортам и другие прогрессивные идеи, но он также выразил желание присоединиться к консерваторам в таких вопросах, как охрана границы США и защита Израиля.




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30 июл 2025
gravitgroove
Чувак в полном порядке со своим набором признаков.

"выступал за права ЛГБТ, доступ к абортам и другие прогрессивные идеи".


Опасная цитата без кавычек в пределах рунета ;)
30 июл 2025
Вашингтон Ирвинг
Он выглядит так, словно лицо Блэйза Бэйли уменьшили в масштабе
просмотров: 330

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