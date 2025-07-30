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Сенатор от Пенсильвании почтил память Оззи



Сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман почтил память Оззи Осборна, который скончался во вторник в возрасте 76 лет. Во время интервью в среду (23 июля) Феттерман рассказал журналистам о кончине Оззи:



«О, черт возьми. Я же фанат BLACK SABBATH… Люди не понимают, как их первый альбом изменил все. Сейчас все гиганты этого бизнеса — METALLICA и другие — в долгу перед BLACK SABBATH. Я большой поклонник METALLICA. А теперь он отправился на crazy train в другой мир. И, безусловно, он был настоящим сокровищем. Я же вырос на такой музыке!»



Член Демократической партии, Феттерман занимал пост мэра Брэддока, штат Пенсильвания, с 2006 по 2019 год. До этого он служил в Американском корпусе и получил степень члена парламента в Гарварде.



Феттерман родился в Рединге, штат Пенсильвания, в 1969 году и выступал за права ЛГБТ, доступ к абортам и другие прогрессивные идеи, но он также выразил желание присоединиться к консерваторам в таких вопросах, как охрана границы США и защита Израиля.







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