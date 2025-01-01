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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 48
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 23
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Pantera

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30 май 2025 : 		 PHILIP ANSELMO о возвращении PANTERA

29 май 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «PANTERA — это золотой стандарт»

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28 ноя 2024 : 		 ZAKK WYLDE ничего не решает в PANTERA

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22 ноя 2024 : 		 Гитарист SNOT о возвращении PANTERA

7 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е»

21 сен 2024 : 		 Drum-cam от PANTERA
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Видео полного выступления PANTERA



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Видео полного выступления PANTERA, состоявшегося 25 июля на Hersheypark Stadium, Hershey, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже:

001:11 Hellbound
05:31 5 Minutes Alone
11:43 Strength Beyond Strength
17:10 Mouth For War
22:00 Goddamn Electric
26:25 Guitar Solo By Philip Anselmo (With Dean From Hell)
29:28 Becoming
33:44 I'm Broken
38:21 10's
44:16 I'll Cast A Shadow
48:55 This Love
55:44 Cowboys From Hell
01:01:45 A New Level
01:06:13 Walk
01:11:54 Domination
01:13:20 Hollow
01:17:48 Fucking Hostile




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