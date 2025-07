сегодня



Видео полного выступления PANTERA



Видео полного выступления PANTERA, состоявшегося 25 июля на Hersheypark Stadium, Hershey, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже:



001:11 Hellbound

05:31 5 Minutes Alone

11:43 Strength Beyond Strength

17:10 Mouth For War

22:00 Goddamn Electric

26:25 Guitar Solo By Philip Anselmo (With Dean From Hell)

29:28 Becoming

33:44 I'm Broken

38:21 10's

44:16 I'll Cast A Shadow

48:55 This Love

55:44 Cowboys From Hell

01:01:45 A New Level

01:06:13 Walk

01:11:54 Domination

01:13:20 Hollow

01:17:48 Fucking Hostile







