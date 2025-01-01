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Ozzy Osbourne

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|||| 28 июл 2025

TONY IOMMI о смерти Оззи: «Я будто потерял брата»



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TONY IOMMI рассказал о том, какие эмоции он испытывает в связи с кончиной своего товарища по группе:

«Было тяжело, потому что это просто шок, правда. Я не мог прийти в себя после того, как услышал это. Это было очень странно».

Iommi сказал, что Geezer испытывал похожие эмоции, когда они разговаривали после ухода из жизни Осборна:

«С ним происходит то же самое. Просто невозможно взять себя в руки. Это действительно сильно повлияло на нас».

Когда интервьюер отметил, что Iommi потерял своего друга, Tony сказал:

«Да. И это действует разрушительно. Сейчас мне трудно с этим смириться. Я всё ещё думаю, что он с нами. Я всё ещё пишу ему сообщения, но его больше нет. Это очень странно. И я думаю, что осознание этого факта займёт много времени. Потому что я словно потерял брата».

На вопрос о том, какой будет достойная дань уважения Оззи, Tony сказал:

«Я не знаю. Можно установить статую или фигуру в его честь. Но я думаю, что и у группы должно быть что-то подобное. Потому что мы все были командой, и все мы когда-нибудь уйдём. Я считаю, что статуя больше всего подходит для этой цели. Не могу придумать, что ещё можно сделать. Думаю, он был бы рад, что все его помнят, все его любят и все говорят о нём».

Black Sabbath's Tony Iommi talks to BBC Midlands Today about the death of his bandmate Ozzy Osbourne. pic.twitter.com/QRCAigLkoh






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