Новая песня DAUGHTRY



"The Bottom", новая песня DAUGHTRY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Shock To The System (Part Two)", выход которого запланирован на 12 сентября на Big Machine Rock:



01. The Seeds

02. Divided

03. The Day I Die

04. The Bottom

05. Terrified

06. Razor

07. Antidote







