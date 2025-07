сегодня



Фрагмент нового релиза SCORPIONS



SCORPIONS по случаю 60-летия выпустят сборник "From The First Sting", который будет доступен в варианте двойного винила и двойного CD для европейских и мировых поклонников, а для американских фанатов в виде двойного винила и одиночного CD. В издание войдет два ранее нереализованных трека: "This Is My Song" и "Still Loving You" с Vanessa Mae:



2LP and 1CD track listing



01. In Search Of The Peace Of Mind

02. This Is My Song*

03. Speedy's Coming

04. In Trance

05. Pictured Life

06. The Sails Of Charon

07. Top Of The Bill (Live)

08. Always Somewhere

09. The Zoo

10. No One Like You

11. Rock You Like A Hurricane

12. Big City Nights

13. Wind Of Change

14. Still Loving You (feat. Vanessa Mae)*

15. Humanity

16. Rock Believer



* Bonus tracks



2CD track listing



CD1



01. In Search Of The Peace Of Mind

02. This Is My Song

03. Speedy's Coming

04. In Trance

05. Pictured Life

06. The Sails Of Charon

07. Top Of The Bill (Live)

08. Holiday

09. Always Somwhere

10. Lady Starlight

11. The Zoo

12. No One Like You

13. When The Smoke Is Going Down

14. Still Loving You

15. Rock You Like A Hurricane

16. Big City Nights



CD2



01. Rock You Like A Hurricane (Live)

02. Believe In Love

03. Send Me An Angel

04. Wind Of Change

05. Under The Same Sun

06. Still Loving You (feat. Vanessa Mae)

07. Mind Like A Tree

08. You & I

09. Wind Of Change (Moment Of Glory)

10. Always Somewhere

11. Maybe I Maybe You

12. Humanity

13. The Best Is Yet To Come

14. House Of Cards

