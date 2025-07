сегодня



Фанаты устроили мемориал память Оззи



Поклонники приносят цветы на мост BLACK SABBATH к Black Sabbath Bench, а некоторый оставляют трогательные записки y "Birmingham forever – Ozzy, you rock!" или "Gracias Ozzy!"; "Thank you for the music - from me and all your fans in Bulgaria". Посетил это место и Дрейк, который 23 июля выступал на Utilita Arena Birmingham, выйдя на сцену под Iron Man, сказав: «Привет, Бирмингем! Покойся с миром, легендарный Оззи Осборн»







+0 -0



просмотров: 89