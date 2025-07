сегодня



Песни OZZY OSBOURNE, BLACK SABBATH скакнули в чартах



По сообщению The Hollywood Reporter, песни OZZY OSBOURNE и BLACK SABBATH заметно прибавили в слушателях — так количество песен Оззи выросло за июль с 12.4 миллионов до 18.7 миллионов, а у BLACK SABBATH с 19.8 миллионов до 24.6 миллионов.



Crazy Train прибавил восемь миллионов (всего 809), No More Tears семь миллионов (всего 266), "Mama, I'm Coming Home" 7.2 миллиона (всего 245).



Paranoid добавил еще 9.3 миллиона (1.38 миллиарда всего), Iron Man шесть миллионов (587 миллионов) и War Pigs пять миллионов (385 миллионов).







