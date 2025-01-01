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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
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Alice Cooper

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28 июл 2025 : 		 ALICE COOPER и JOHNNY DEPP почтили память Оззи

25 июл 2025 : 		 Оригинальный состав ALICE COOPER собрался в Лондоне

17 июл 2025 : 		 Новая песня ALICE COOPER

3 июл 2025 : 		 ALICE COOPER будет введен в RADIO HALL OF FAME

18 июн 2025 : 		 ALICE COOPER о воссоединении оригинального состава

7 июн 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

4 июн 2025 : 		 Новое видео группы ALICE COOPER

25 май 2025 : 		 DENNIS DUNAWAY присоединился на сцене к ALICE COOPER

24 май 2025 : 		 ALICE COOPER: «На сцене я высокомерный злодей!»

22 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

18 май 2025 : 		 Почему ALICE COOPER решился на реюнион с оригинальными членами

11 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

23 апр 2025 : 		 Новое видео ALICE COOPER

22 апр 2025 : 		 ALICE COOPER и пенсионеры выпускают альбом

12 апр 2025 : 		 Магнитофон и вертушка от ALICE COOPER

13 мар 2025 : 		 Как ALICE COOPER сохраняет бодрость и свежесть

3 фев 2025 : 		 GILBY CLARKE выступил с ALICE COOPER

28 янв 2025 : 		 GILBY CLARKE выступит с ALICE COOPER

22 дек 2024 : 		 ORIANTHI о возвращении в группу к ALICE COOPER

21 ноя 2024 : 		 Фрагмент переиздания ALICE COOPER

4 ноя 2024 : 		 ALICE COOPER на французском ТВ в 1971 году

3 ноя 2024 : 		 MARK "WEISSGUY" WEISS исполняет хит ALICE COOPER

29 окт 2024 : 		 Делюкс-издание от ALICE COOPER

13 окт 2024 : 		 ALICE COOPER на BBC 1971

9 окт 2024 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

8 окт 2024 : 		 ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!»
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ALICE COOPER и JOHNNY DEPP почтили память Оззи



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JOHNNY DEPP присоединился на сцене к группе ALICE COOPER в рамках выступления на О2 Arena в Лондоне чтобы исполнить в память об Оззи Осборне кавер-версию хита BLACK SABBATH "Paranoid".




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