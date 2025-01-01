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ALICE COOPER и JOHNNY DEPP почтили память Оззи



JOHNNY DEPP присоединился на сцене к группе ALICE COOPER в рамках выступления на О2 Arena в Лондоне чтобы исполнить в память об Оззи Осборне кавер-версию хита BLACK SABBATH "Paranoid".







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