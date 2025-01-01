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BENJAMIN BURNLEY и LACEY STURM исполнили песню в честь Оззи



Вокалист BREAKING BENJAMIN Benjamin Burnley исполнил акустическую версию хита Оззи "Mama, I'm Coming Home" при поддержке вокалистки FLYLEAF Lacey Sturm и ее мужа Josh'a 22 июля в Egyptian Room, Old National Centre, Indianapolis, Indiana — это случилось через несколько часов после известия о смерти Оззи.







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