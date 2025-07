сегодня



LAMB OF GOD почтили память Оззи



LAMB OF GOD в рамках выступления 24 июля в Allianz Amphitheater, Riverfront, исполнили кавер-версию BLACK SABBATH "Children Of The Grave" в память об Оззи Осборне. Перед исполнением этой песни Randy Blythe рассказал историю взаимоотношений с Оззи и BLACK SABBATH.











