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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
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Ozzy Osbourne

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YUNGBLUD обещает исполнять песню BLACK SABBATH на каждом концерте



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YUNGBLUD опубликовал следующее сообщение 24 июля:

«Я пытаюсь разобраться в последних днях, и, честно говоря, я абсолютно разбит. Ты был моей Полярной звездой во всем, сколько я себя помню, начиная с того, как меня не понимали в детстве, и заканчивая тем, когда люди думали, что я просто немного "слишком" или "странный“ в своей жизни и карьере.

Я многим обязан тебе, твоей жене и твоей семье — вы все дали мне дорогу, по которой я мог бежать, и поддерживали меня, когда люди воротили нос.

Ты очень любил жизнь и обожал музыку. Ты улыбался. Ты научил меня, что быть нестандартным — это прекрасно.

Я обещаю тебе от всего сердца, что буду стараться изо всех сил и сделаю это своим жизненным путем, чтобы сохранить дух, который ты заложил, и то, чему ты меня научил. Я буду стараться изо всех сил.

Спеть для тебя эту песню на мероприятии в окружении легенд, вдохновленных тобой, перед публикой, которая тебя любила, было поистине величайшей честью в моей жизни, и я клянусь исполнять эту песню каждый вечер до конца своих дней.

Ты мой герой во всех отношениях. Надеюсь, ты там, наверху, выпиваешь с Рэнди.

Для князя тьмы ты принес свет в мир. Я люблю тебя, Оззи!»






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