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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 122
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 122
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
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Tesla

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28 июл 2025 : 		 Оригинальные участники TESLA выступили вместе

24 май 2025 : 		 Новое видео TESLA

9 апр 2025 : 		 Гитарист TESLA представляет новый релиз

30 мар 2025 : 		 300 миллионов стримов TESLA

20 мар 2025 : 		 BRIAN WHEAT: «Ну не попадем мы в ЗСРнР, и что с того?»

5 мар 2025 : 		 TESLA готовят винил

3 мар 2025 : 		 Басист TESLA: «Термин глэм меня бесил»

24 фев 2025 : 		 Басист TESLA: «Не ждите от нас альбомов»

15 фев 2025 : 		 Новое видео TESLA

27 янв 2025 : 		 Вокалист TESLA: «Мы играем от души и люди это ценят»

17 дек 2024 : 		 Гитарист TESLA: «Миллионерами нам не быть, хнык»

16 дек 2024 : 		 FRANK HANNON: «Не ждите бокс-сет TESLA»

1 дек 2024 : 		 Новое видео TESLA

29 окт 2024 : 		 Басист TESLA: «METALLICA одна из лучших групп мира»

20 окт 2024 : 		 Детали нового ЕР TESLA

11 окт 2024 : 		 TESLA выпустят ЕР осенью

2 окт 2024 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA

21 июл 2024 : 		 TROY LUCCKETTA рад за TESLA

13 июн 2024 : 		 Басист TESLA назвал лучший альбом METALLICA

22 май 2024 : 		 Почему TROY LUCCKETTA отошел от TESLA

23 апр 2024 : 		 Басист TESLA: «Я бы и в сто лучших не попал»

20 апр 2024 : 		 Будет ли еще один альбом TESLA?

16 мар 2024 : 		 SAMMY BOLLER выступил с TESLA

12 мар 2024 : 		 TESLA выпустит новый сингл летом

3 мар 2024 : 		 Сколько бензина в баке TESLA?

14 фев 2024 : 		 Вокалист TESLA: «Меня вдохновлял Бон Скотт!»
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Оригинальные участники TESLA выступили вместе



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BRIAN WHEAT и TOMMY SKEOCH впервые за почти 20 лет вышли на одну цену 24 июля — коллектив BAD MARRIAGE исполнил классические темы TESLA "Rock Me To The Top" и "Little Suzi".




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