сегодня



Оригинальные участники TESLA выступили вместе



BRIAN WHEAT и TOMMY SKEOCH впервые за почти 20 лет вышли на одну цену 24 июля — коллектив BAD MARRIAGE исполнил классические темы TESLA "Rock Me To The Top" и "Little Suzi".







