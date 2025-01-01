DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

|
|
|
все новости группы
|
США
13 мар 2024 :
|
Видео с выступления DAVID ELLEFSON
10 мар 2024 :
|
Видео с выступления DAVID ELLEFSON
7 мар 2024 :
|
Видео с выступления DAVID ELLEFSON
15 фев 2024 :
|
DAVID ELLEFSON о мемуарах GEDDY LEE из RUSH: «Какая замечательная книга!»
7 фев 2024 :
|
DAVID ELLEFSON о фильме про Ника Менцу
30 янв 2024 :
|
DAVID ELLEFSON о том самом видео
20 янв 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «А ведь Lars был на 146% прав насчет Napster»
16 янв 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «Mustaine просто мастер по продажам идей!»
10 янв 2024 :
|
DAVID ELLEFSON снимется в кино
8 янв 2024 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я никогда не использовал это ругательное слово из шести букв»
6 дек 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «METALLICA для меня — это четыре потрясающих друга, зажигающих на сцене»
20 ноя 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я свободен!»
15 ноя 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Отношений ни с кем из MEGADETH не поддерживаю»
14 ноя 2023 :
|
DAVID ELLEFSON отметил День Рождения с METALLICA
23 окт 2023 :
|
DAVID ELLEFSON о том, почему у него не получилось с бывшими членами
21 окт 2023 :
|
DAVID ELLEFSON считает, что выступления MEGADETH с MARTY FRIEDMAN'ом были хорошей идеей
19 окт 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболки METALLICA»
29 авг 2023 :
|
DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH
23 авг 2023 :
|
Что у DAVID'a ELLEFSON'a на горизонте?
11 июл 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADETH огромное преимущество на старте»
3 июл 2023 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я покупаю свои альбомы»
15 май 2023 :
|
DAVID ELLEFSON исполнил MEGADETH с вокалистом QUEENSRŸCHE
10 май 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о сожалении DAVE'a MUSTAINE'a об увольнении из METALLICA: «Это выглядит жалко»
9 мар 2023 :
|
JEFF SCOTT SOTO — об увольнении DAVID'a ELLEFSON'a из MEGADETH: «Я думаю, что в группе уже до этого были проблемы»
6 мар 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути тяжёлого металла»
20 фев 2023 :
|
GREG HANDEVIDT присоединился к DAVID ELLEFSON
15 фев 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о новых песнях METALLICA: «Это как выпуск нового айфона»
6 фев 2023 :
|
DAVID ELLEFSON — о вероятности новых выступлений «Большой четвёрки»
28 янв 2023 :
|
DAVID ELLEFSON и RANDY BLYTHE исполняют METALLICA
6 янв 2023 :
|
DAVID ELLEFSON исполняет MEGADETH
22 дек 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — об использовании «фанеры» на концертах
21 ноя 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о важности развития в других стилях музыки
31 окт 2022 :
|
DAVID ELLEFSON не слышал новый альбом MEGADETH и не собирается
28 окт 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о недоброжелателях
13 сен 2022 :
|
Был ли LoMenzo единственным кандидатом на смену DAVID'a ELLEFSON'a?
11 сен 2022 :
|
DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на него и METALLICA
4 сен 2022 :
|
DAVE MUSTAINE — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Парень, которого я знал и любил, оказался совершенно другим человеком»
17 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Мне грустно, что всё это случилось»
10 авг 2022 :
|
Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кто нет, когда попадаешь в передрягу»
9 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о туре с бывшими участниками MEGADETH: «Это праздник»
8 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON считает, что EXODUS могли бы войти в «большую пятёрку» трэша
7 авг 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Изначально MEGADETH был больше похож на BLACK SABBATH»
28 июл 2022 :
|
ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… And Business Is Good!"
21 июл 2022 :
|
DAVID ELLEFSON в новом видео SERPENT FROM EDEN
7 июл 2022 :
|
DAVID ELLEFSON и ADAM DUCE оттянулись в баре
14 июн 2022 :
|
Бывший басист MEGADETH — о новом совместном материале с бывшим гитаристом группы
31 май 2022 :
|
DAVID ELLEFSON: «Было здорово снова играть песни MEGADETH с JEFF'ом YOUNG'ом»
25 май 2022 :
|
DAVID ELLEFSON почтил память Ника Менцы
13 май 2022 :
|
Альбому JEFF SCOTT SOTO/DAVID ELLEFSON быть!
12 май 2022 :
|
DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG исполняют материал MEGADETH
2 апр 2022 :
|
DAVID ELLEFSON — о смерти Ника Менцы
15 мар 2022 :
|
Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a считает, что третий альбом проекта вряд ли увидит свет
7 мар 2022 :
|
DAVID ELLEFSON о документальном фильме о Нике
6 фев 2022 :
|
Барон Силенда: «Мы должны извлекать уроки из нашего прошлого, но не должны погрязать в нём»
20 янв 2022 :
|
DAVID ELLEFSON и JEFF YOUNG собрались вместе
13 дек 2021 :
|
DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH
7 дек 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о важности разделения карьеры и личной жизни
29 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON стал бароном
28 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON представил нереализованный рифф Ника
22 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON подешевел
19 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о включении в ЗСРнР: «А я уже там!»
16 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о выборе проектов
14 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON оживит музыку Ника Менцы
12 ноя 2021 :
|
Закажи ролик у DAVID ELLEFSON
11 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я на своей шкуре познал, что чувствовал Иисус»
9 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Меня вышибли на обочину»
8 ноя 2021 :
|
Пожмёт ли Dave руку? Отвечает DAVID ELLEFSON
4 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Первыми у меня были KISS»
2 ноя 2021 :
|
DAVID ELLEFSON впервые после увольнения из MEGADETH вышел на сцену
27 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «После появления видео я очень нервничал, даже заходя в Старбакс»
25 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON был разочарован решением MEGADETH, но всё равно считает их семьёй
23 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Невиноватый я! Она сама пришла...»
22 окт 2021 :
|
Поддержала ли DAVID'a ELLEFSON'a семья?
21 окт 2021 :
|
Бывший басист MEGADETH: «Я доволен и счастлив»
20 окт 2021 :
|
Басист ANTHRAX: «DAVID — мой корефан!»
19 окт 2021 :
|
Бывший барабанщик MEGADETH — об увольнении басиста
12 окт 2021 :
|
Семья Ника Менцы поддержала DAVID ELLEFSON
11 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON рад вкладу в MINISTRY
7 окт 2021 :
|
DAVID ELLEFSON будет продюсером фильма о бывшем барабанщике MEGADETH
16 сен 2021 :
|
Бывший гитарист JUDAS PRIEST выразил слова поддержки экс-басисту MEGADETH
13 сен 2021 :
|
DAVID ELLEFSON появился на публике
2 сен 2021 :
|
DAVID ELLEFSON намекает
25 авг 2021 :
|
Басист MEGADETH: «Молодым очень трудно преодолеть критику в социальных сетях»
28 июл 2021 :
|
DEE SNIDER — о дзюбоакте
27 июн 2021 :
|
BILLY SHEEHAN — о возможности занять место DAVID'a ELLEFSON'a
19 июн 2021 :
|
Давний партнёр DAVID'a ELLEFSON'a покидает его
12 июн 2021 :
|
DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней до этого
10 июн 2021 :
|
DAVID ELLEFSON дзюбил (о)пять. Раз
10 июн 2021 :
|
K.K. DOWNING — о DAVID'е ELLEFSON'е: «Знаю, он вернётся»
28 май 2021 :
|
Бывший басист TESTAMENT — о ситуации с DAVID'ом ELLEFSON'ом
27 май 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Желаю коллегам удачи в турне»
27 май 2021 :
|
Лидер FEAR FACTORY о ситуации с DAVID ELLEFSON
22 май 2021 :
|
Партнёр DAVID'a ELLEFSON'a: «Я не имею отношения к (у)течке»
21 май 2021 :
|
DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера
19 май 2021 :
|
Вокалист NONPOINT — о DAVID'e ELLEFSON'e: «Он такой милашка!»
12 май 2021 :
|
MICHAEL SWEET о ситуации с DAVID ELLEFSON: «Между прочим, все мы... грешны!»
10 май 2021 :
|
Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON
27 апр 2021 :
|
DAVID ELLEFSON — о лидере MEGADETH: «Он неутомимый боец»
21 апр 2021 :
|
Уроки от DAVID ELLEFSON
10 апр 2021 :
|
DAVID ELLEFSON объявил даты "Bass Chronicles"
29 мар 2021 :
|
Басист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE изобрёл трэш-металл
11 мар 2021 :
|
DAVID ELLEFSON выпустит фильм осенью
1 мар 2021 :
|
Басист MEGADETH — о бас-гитаре на альбоме METALLICA "...And Justice For All"
7 янв 2021 :
|
DAVID ELLEFSON: «Один из моих дядей умер от COVID-19»
22 дек 2020 :
|
DAVID ELLEFSON: «Живая музыка никуда не денется!»
18 дек 2020 :
|
Тизер романа DAVID ELLEFSON
26 ноя 2020 :
|
Кавер-версия AC/DC от ELLEFSON
25 ноя 2020 :
|
DAVID ELLEFSON и BUMBLEFOOT исполняют TWISTED SISTER, POST MALONE
13 ноя 2020 :
|
DAVID ELLEFSON выпускает книгу
2 ноя 2020 :
|
Видео с выступления ELLEFSON
27 окт 2020 :
|
Басист MEGADETH: «Стив Джобс спас музыкальный бизнес»
21 окт 2020 :
|
DAVID ELLEFSON: «Я просто следую заветам босса»
13 окт 2020 :
|
Кавер-версия CHIP TRICK от ELLEFSON
8 авг 2020 :
|
Кавер-версия JUDAS PRIEST от ELLEFSON
2 авг 2020 :
|
Трек-лист нового альбома ELLEFSON
31 июл 2020 :
|
Кавер-версия DEF LEPPARD от ELLEFSON
21 июл 2020 :
|
Музыканты ANTHRAX, TWISTED SISTER, TESLA на новом релизе ELLEFSON
19 май 2020 :
|
DAVID ELLEFSON доставил бас
8 май 2020 :
|
Кавер-версия POST MALONE от ELLEFSON
7 май 2020 :
|
DAVID ELLEFSON записал кавер-версию PAST MALONE
23 апр 2020 :
|
DAVID ELLEFSON опубликовал обучающее видео
13 апр 2020 :
|
DAVID ELLEFSON в акустике
9 апр 2020 :
|
DAVID ELLEFSON представил новый сингл
31 мар 2020 :
|
DAVID ELLEFSON выпустит сингл
24 мар 2020 :
|
DAVID ELLEFSON и друзья предлагают уроки детям
24 ноя 2019 :
|
Трейлер фильма DAVID'a ELLEFSON'a
10 сен 2019 :
|
Басист MEGADETH исполняет любимые риффы GENE'a SIMMONS'a
26 авг 2019 :
|
DAVID ELLEFSON представил новое видео
1 июл 2019 :
|
Новая песня из сольного альбома басиста MEGADETH
|
|
|
сегодня
DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»
DAVID ELLEFSON в новом интервью ответил на вопрос, в каком состоянии он находился, когда узнал о кончине Оззи Осборна:
«Я думаю, что этот вопрос будет стоять перед каждым из нас: где ты был, когда услышал эту новость? Я был в студии Battery в Лондоне. Мы сделали перерыв, потому что работали там днём ранее. Мы снимали видео и занимались промоушном. Я сидел внизу на диване. Наш гитарист Walter спустился по лестнице и сказал: "Вы слышали, что Оззи, похоже, умер?" И он дал посмотреть мне ролик на Sky News. И я тут же связался со Slash'ем, потому что мы с ним друзья. Мы недавно играли вместе на мероприятии "Back To The Beginning" в Бирмингеме, последнем прощальном шоу Оззи. Я спросил: "Это правда?" Он ответил: "Не знаю. Но похоже на правду". И, конечно же, когда об этом стало известно, Eric Singer из KISS позвонил нашему вокалисту Jeff'y и сказал, что всё действительно так. И это очень быстро стало шокирующей новостью».
David вспомнил, что в последний раз он видел Оззи 5 июля, когда они вместе выступали на мероприятии «Back To The Beginning» в Бирмингеме:
«Разумеется, мы все задавались вопросом: "Получится ли у нас?" И, конечно же, получилось. Оззи выступил как со своей группой, так и с BLACK SABBATH. А после шоу была VIP-зона, куда Шэрон дала мне и нескольким из нас билеты и проходки. Так что мы зависали там. И по иронии судьбы, Оззи привели туда. Я увидел его, он помахал мне рукой. У нас была минутка, чтобы поговорить, и он просто сиял. Такое сияние после выступления, особенно на таком стадионе. И он выглядел потрясающе. Он сидел в своём кресле, но выглядел так, будто он был королем бала, кем он и являлся. Забавно, что там была его дочь Келли Осборн, и прямо передо мной, в первом ряду этого мероприятия, её парень сделал ей предложение, о чём она сообщила в своих социальных сетях. Он опустился на колено, подарил ей кольцо и сделал предложение руки и сердца. Там были Шэрон и Оззи, и я сказал: "Боже мой! Как будто я сейчас нахожусь в гостиной Осборнов и наблюдаю, как всё это происходит". Это был прекрасный момент.
Шоу было просто невероятным. Любой, кто видел всё в социальных сетях или случайно посмотрел трансляцию, мог сказать, что это был хеви-металлический Live Aid. У нас были особые ощущения, и всё звучало просто прекрасно.
Оззи был нашим Элвисом Пресли. Я помню, мне было 13 лет. Моя мама являлась большой поклонницей Элвиса. Я вырос на ферме в Миннесоте, и я помню день, когда Элвис умер, время остановилось. Мир остановился. Именно так я чувствовал себя, когда скончался Оззи, и чувствую себя так и сегодня. Как будто время остановилось.
Я думаю, вся прелесть в том, как прошло мероприятие "Back To The Beginning": мы все знали, что Оззи пора заканчивать; конец был близок, учитывая состояние его здоровья. Поэтому вместо того, чтобы устраивать концерт в память о нём, мы как будто провели это шоу заранее, чтобы все могли попрощаться с ним. Он мог попрощаться со всеми нами и со всеми своими поклонниками. И мы как будто устроили поминки и праздник жизни до того, как он ушёл из жизни. И я думаю, что это просто замечательно, потому что теперь, когда он ушёл, у нас остались прекрасные воспоминания о нём и о том, что мы только что видели его и он выступал для нас, а не говорили: "Боже, как бы я хотел увидеть его в последний раз". Так что я думаю, что в том, как всё получилось, есть немного божественной красоты».
|
|
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет