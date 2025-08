сегодня



DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»



DAVID ELLEFSON в новом интервью ответил на вопрос, в каком состоянии он находился, когда узнал о кончине Оззи Осборна:



«Я думаю, что этот вопрос будет стоять перед каждым из нас: где ты был, когда услышал эту новость? Я был в студии Battery в Лондоне. Мы сделали перерыв, потому что работали там днём ранее. Мы снимали видео и занимались промоушном. Я сидел внизу на диване. Наш гитарист Walter спустился по лестнице и сказал: "Вы слышали, что Оззи, похоже, умер?" И он дал посмотреть мне ролик на Sky News. И я тут же связался со Slash'ем, потому что мы с ним друзья. Мы недавно играли вместе на мероприятии "Back To The Beginning" в Бирмингеме, последнем прощальном шоу Оззи. Я спросил: "Это правда?" Он ответил: "Не знаю. Но похоже на правду". И, конечно же, когда об этом стало известно, Eric Singer из KISS позвонил нашему вокалисту Jeff'y и сказал, что всё действительно так. И это очень быстро стало шокирующей новостью».



David вспомнил, что в последний раз он видел Оззи 5 июля, когда они вместе выступали на мероприятии «Back To The Beginning» в Бирмингеме:



«Разумеется, мы все задавались вопросом: "Получится ли у нас?" И, конечно же, получилось. Оззи выступил как со своей группой, так и с BLACK SABBATH. А после шоу была VIP-зона, куда Шэрон дала мне и нескольким из нас билеты и проходки. Так что мы зависали там. И по иронии судьбы, Оззи привели туда. Я увидел его, он помахал мне рукой. У нас была минутка, чтобы поговорить, и он просто сиял. Такое сияние после выступления, особенно на таком стадионе. И он выглядел потрясающе. Он сидел в своём кресле, но выглядел так, будто он был королем бала, кем он и являлся. Забавно, что там была его дочь Келли Осборн, и прямо передо мной, в первом ряду этого мероприятия, её парень сделал ей предложение, о чём она сообщила в своих социальных сетях. Он опустился на колено, подарил ей кольцо и сделал предложение руки и сердца. Там были Шэрон и Оззи, и я сказал: "Боже мой! Как будто я сейчас нахожусь в гостиной Осборнов и наблюдаю, как всё это происходит". Это был прекрасный момент.



Шоу было просто невероятным. Любой, кто видел всё в социальных сетях или случайно посмотрел трансляцию, мог сказать, что это был хеви-металлический Live Aid. У нас были особые ощущения, и всё звучало просто прекрасно.



Оззи был нашим Элвисом Пресли. Я помню, мне было 13 лет. Моя мама являлась большой поклонницей Элвиса. Я вырос на ферме в Миннесоте, и я помню день, когда Элвис умер, время остановилось. Мир остановился. Именно так я чувствовал себя, когда скончался Оззи, и чувствую себя так и сегодня. Как будто время остановилось.



Я думаю, вся прелесть в том, как прошло мероприятие "Back To The Beginning": мы все знали, что Оззи пора заканчивать; конец был близок, учитывая состояние его здоровья. Поэтому вместо того, чтобы устраивать концерт в память о нём, мы как будто провели это шоу заранее, чтобы все могли попрощаться с ним. Он мог попрощаться со всеми нами и со всеми своими поклонниками. И мы как будто устроили поминки и праздник жизни до того, как он ушёл из жизни. И я думаю, что это просто замечательно, потому что теперь, когда он ушёл, у нас остались прекрасные воспоминания о нём и о том, что мы только что видели его и он выступал для нас, а не говорили: "Боже, как бы я хотел увидеть его в последний раз". Так что я думаю, что в том, как всё получилось, есть немного божественной красоты».







