ALICE COOPER: «Оззи был очень почитаемым персонажем в роке»



ALICE COOPER в недавнем интервью прокомментировал как на него повлияла кончина Оззи Осборна:



«Я как раз собирался на сцену, когда услышал об этом, и подумал: "Это неправильно. Он только выступил с BLACK SABBATH в последний раз на мероприятии "Back To The Beginning" в Бирмингеме. Я видел его. Он хорошо пел". Но когда это произошло, это было одно из тех событий... Вы понимаете, что это может произойти, особенно с Оззи, как и с другими подобными рокерами, вы думаете: "У него какое-то время были проблемы". Но это всё равно шок. И в конце шоу я сказал: "Давайте пожелаем Оззи спокойной ночи", и все закричали: "Оззи! Оззи!" Так что он был очень почитаемым персонажем в роке».



Alice поведал о своих отношениях с Оззи:



«Мы вместе выступали на концертах. Я бы не назвал его одним из моих лучших друзей, но мы хорошо общались, когда виделись. Мы говорили друг другу: "Рад тебя видеть, чувак". Мы общались с разными людьми. Я знал Шэрон, думаю, даже больше, чем Оззи, потому что я встречался с Шэрон раньше по другим делам, и пару раз встречался с их сыном Джеком.



Мы с ним работали вместе четыре или пять раз — он спел на "Hey Stoopid", и мы вместе выступали в Бразилии, на футбольном стадионе. Но никогда не было такого: "Давай я позвоню Оззи". Я просто уважал его, и я думаю, что мы уважали друг друга. У нас в группах было много одних и тех же музыкантов. Самое замечательное в том, чтобы быть вокалистом без группы, это то, что ты можешь выбирать гитаристов, барабанщиков, бас-гитаристов. У нас был один и тот же барабанщик. Можно выбирать себе по вкусу».



На вопрос, почему, по его мнению, так много культовых рокеров отказываются уходить на покой, даже когда им уже за 70–80, Alice ответил:



«Это не из-за денег. Мы могли бы уйти на покой 30 лет назад, если бы речь шла о финансах. Дело не в этом. Ты либо живёшь, либо нет. Я всегда любил жизнь. И Оззи её любил. Пол Маккартни из THE BEATLES, THE ROLLING STONES... THE STONES занимаются этим, потому что им нравится. Если бы Маккартни не давал масштабные концерты, он бы играл где-нибудь в пабе, потому что он просто любит выступать. Это не имеет ничего общего с финансовой составляющей. Bob Dylan дает 200 концертов в год, потому что он любит это делать. Pete и THE WHO снова собираются выступать. Таунсенд всё ещё очень зол на свою гитару. Я видел Таунсенда лет пять назад, и у него кровоточили костяшки пальцев, и он бил по гитаре. И я подумал: «Вот это да".



Я говорю об этом каждой молодой группе. Они спрашивают меня: "Что нам делать?" Я отвечаю: "Обратитесь к Pete Townshend. Обратитесь к GREEN DAY. Сходите на FOO FIGHTERS. Это группы, которые отрываются каждый вечер. Вот что вам нужно сделать"».







