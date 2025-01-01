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RITCHIE BLACKMORE о смерти Оззи



RITCHIE BLACKMORE опубликовал следующее сообщение:



«Мне посчастливилось пару раз встретиться с Оззи. Он был очень скромным человеком без рок-н-ролльных замашек. Я думаю, он был очень благодарен за то, что занимается любимым делом.



У него был мелодичный, тёплый и гармоничный голос в хард-роковых композициях, и у него это невероятно хорошо получалось — не нужно было прибегать к крикам под музыку. Замечательная манера пения.



Конец 1980-х был моим любимым периодом, но это только моё мнение. Его шоу было моим любимым. Оно напомнило мне "Башни Фолти". У меня есть привычка стараться не улыбаться и не смеяться, но Оззи заставлял меня заливаться смехом каждый раз, когда я смотрел его шоу. Это было искренне. Думаю, именно это люди и любили в нём.



Наши сердца с семьёй Оззи. Мы с Candice разделяем ваше горе. Мы потеряли блестящего певца, великого музыканта и замечательного семьянина. Покойся с миром, Оззи». http://www.ozzy.com





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