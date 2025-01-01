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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH 24
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 21
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Ozzy Osbourne

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RITCHIE BLACKMORE о смерти Оззи



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RITCHIE BLACKMORE опубликовал следующее сообщение:

«Мне посчастливилось пару раз встретиться с Оззи. Он был очень скромным человеком без рок-н-ролльных замашек. Я думаю, он был очень благодарен за то, что занимается любимым делом.

У него был мелодичный, тёплый и гармоничный голос в хард-роковых композициях, и у него это невероятно хорошо получалось — не нужно было прибегать к крикам под музыку. Замечательная манера пения.

Конец 1980-х был моим любимым периодом, но это только моё мнение. Его шоу было моим любимым. Оно напомнило мне "Башни Фолти". У меня есть привычка стараться не улыбаться и не смеяться, но Оззи заставлял меня заливаться смехом каждый раз, когда я смотрел его шоу. Это было искренне. Думаю, именно это люди и любили в нём.

Наши сердца с семьёй Оззи. Мы с Candice разделяем ваше горе. Мы потеряли блестящего певца, великого музыканта и замечательного семьянина. Покойся с миром, Оззи».



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