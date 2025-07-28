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Black Sabbath

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|||| 28 июл 2025

BILL WARD о финальном шоу BLACK SABBATH



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BILL WARD в интервью 99.1 KLBP-FM ответил на вопрос, как выбирались песни для сет-листа финального шоу BLACK SABBATH:

«Хороший вопрос. Я думаю, это был общий знаменатель того, что, по нашему мнению, мы могли бы сыграть. Была ещё пара песен, которые мы попробовали. У нас не особо получилось. Это было сделано так, чтобы определить самые популярные песни — на самом деле "популярные" — не совсем подходящее слово, потому что есть много популярных песен. Авторитетные — да, давайте остановимся на этом слове, как на наиболее подходящем для этих песен, подходящих всем нам, всем участникам группы».

На вопрос о том, что он почувствовал, когда в Бирмингеме прозвучала финальная нота, он ответил:

«В тот момент у меня было только желание выйти из-за барабанной установки. На самом деле именно об этом я и думал, а также о том, чтобы посмотреть, всё ли в порядке с Оззи. Вот о чём я думал. Я хотел убедиться, что Geezer и Tony начеку. А потом мне захотелось увидеть публику, поэтому я вышел и поаплодировал зрителям. Вот что было у меня на уме. Я увидел, что там была моя семья, и я аплодировал своей семье и людям, которые были вокруг меня на сцене. У меня было много техников, и я им аплодировал. Так что, по сути, это было просто чествование всех тех людей, которые слушали меня. Именно этим я и занимался. На самом деле это не было чем-то глубоким, зрелым или ещё чем-то. Я просто хотел сказать всем спасибо. Там было много музыкантов, которых я знаю, и я им тоже аплодировал. Я их очень люблю. Как вы знаете, мы проводим наше радиошоу уже много-много лет, так что я знаком со многими артистами».




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28 июл 2025
gravitgroove
наряды эти 60-х начала 70-х просто что-то с чем-то (и я даже не про халат на Гизере). Попробуй выйти сегодня так на улицу, люди подумают, что чувак из комы вышел спустя 50 лет, либо практикует эзотерическим инфо-цыганством.
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