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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 23
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 23
[= ||| все новости группы



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Ozzy Osbourne

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29 июл 2025 : 		 CELINE DION почтила память Оззи

28 июл 2025 : 		 TONY IOMMI о смерти Оззи: «Я будто потерял брата»

28 июл 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Никто не думал, что через две недели он уйдет»

28 июл 2025 : 		 YUNGBLUD обещает исполнять песню BLACK SABBATH на каждом концерте

28 июл 2025 : 		 Фанаты устроили мемориал в память об Оззи

28 июл 2025 : 		 BENJAMIN BURNLEY и LACEY STURM исполнили песню в честь Оззи

27 июл 2025 : 		 KERMIT THE FROG почтил память Оззи

27 июл 2025 : 		 DAVID LEE ROTH почтил память Оззи

27 июл 2025 : 		 DEF LEPPARD почтили память Оззи

27 июл 2025 : 		 JOAN JETT вспоминает Оззи

27 июл 2025 : 		 PAT BOONE о смерти Оззи

26 июл 2025 : 		 IAN ANDERSON об Оззи: «Я встречался с ним лишь раз»

26 июл 2025 : 		 DON AIREY о смерти Оззи

26 июл 2025 : 		 CHELSEA WOLFE почтила память Оззи

26 июл 2025 : 		 HENRY ROLLINS вспоминает Оззи

25 июл 2025 : 		 TONY IOMMI: «Другого Оззи не будет»

25 июл 2025 : 		 Как OZZY OSBOURNE принимали в Зал Славы Рок-н-Ролла

25 июл 2025 : 		 MAX CAVALERA об Оззи: «Однажды мы были в Швеции, и он спросил меня: "Где мы?"»

25 июл 2025 : 		 Робби Уильямс почтил память Оззи

25 июл 2025 : 		 Документальный фильм об OZZY OSBOURNE выйдет по плану

25 июл 2025 : 		 RICK WAKEMAN о смерти Оззи

25 июл 2025 : 		 STEVE VAI вспоминает Оззи

24 июл 2025 : 		 Медики не смогли спасти Оззи

24 июл 2025 : 		 GENE SIMMONS вспоминает Оззи

24 июл 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Оззи

24 июл 2025 : 		 PANTERA о смерти Оззи
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CELINE DION почтила память Оззи



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CELINE DION опубликовала следующее сообщение:

«Я была крайне расстроена, узнав о смерти Оззи Осборна.

Мы с Оззи долгое время работали на одном лейбле, и хотя наши музыкальные направления сильно различались, я всегда восхищалась его неудержимым характером и умением создавать запоминающиеся мелодии, как в песне "Mama, I'm Coming Home". Он был настоящим самородком! Бесстрашным и невероятно ярким… но при этом добрым, внимательным и щедрым.

Всеми помыслами с его любимой женой Шэрон, их детьми и миллионами преданных фанатов по всему миру.

С любовью, Celibe xx…»






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