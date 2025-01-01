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CELINE DION почтила память Оззи



CELINE DION опубликовала следующее сообщение:



«Я была крайне расстроена, узнав о смерти Оззи Осборна.



Мы с Оззи долгое время работали на одном лейбле, и хотя наши музыкальные направления сильно различались, я всегда восхищалась его неудержимым характером и умением создавать запоминающиеся мелодии, как в песне "Mama, I'm Coming Home". Он был настоящим самородком! Бесстрашным и невероятно ярким… но при этом добрым, внимательным и щедрым.



Всеми помыслами с его любимой женой Шэрон, их детьми и миллионами преданных фанатов по всему миру.



С любовью, Celibe xx…»











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