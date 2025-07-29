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Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Никто меня не может заменить»



NICKO MCBRAIN отыграл последний концерт во Флориде с TITANIUM TART 26 июля и обратился к зрителям в ходе этого шоу:



«Все вы знаете, что я отошел от турне с [IRON MAIDEN], и у них сейчас играет замечательный парень. Он совсем молодой. У него такая маленькая установка…



Но вот в чем дело: вы можете спросить себя, как я себя ощущаю насчет нового барабанщика, занявшего мое место после 42 лет? Что ж, простой ответ: я все еще самый симпатичный парень в IRON MAIDEN! Не знаю, согласится ли Simon со мной, потому что он, вероятно, думает, что он самый симпатичный [член IRON MAIDEN], что, как я вас уверяю, не так. Благослови его душу. Но он делает замечательную работу, и я рад, что вы все приняли его в семью. И независимо от того, является ли он мной или нет, он не — да никто не может занять мое место. Я не говорю это, чтобы потешить свое эго или чтобы это было из серии 'Я лучший барабанщик для MAIDEN.' Совсем нет.



Так что, да, спасибо, что приняли его в семью. Они замечательно работают на сцене, хотя тайминг Bruce'a иногда бывает немного гуляет. Но тут нет ничего нового».



Он также коснулся того факта, что продакшн MAIDEN для текущего тура «Run For Your Lives» в честь 50-летия включает в себя цифровые экраны вместо физических задников и реквизита, которые характеризовали предыдущие шоу группы. Он сказал:



«Что вы думаете о экранах, которые у них есть? Поднимите руки, кто считает их отличными. Поднимите руки те, кто предпочитает старый способ».



После того как несколько человек в аудитории выразили предпочтение физическим задникам и реквизиту, Nicko продолжил:



«Я знаю, и я говорил с Rod'ом об этом в прошлом году. Потому что я видел эскиз с этими экранами, и я сказал ему: 'Эй, я не думаю, что нам следует [менять способ, которым мы это делаем].' На что он ответил: 'Нам нужно перейти в 21-й век, Nick. Это юбилейный тур. Нам нужно что-то особенное.' Я в ответ ему сказал: 'Что ж, тогда используйте больше задников. Просто больше. Вместо «The Trooper», просто чтобы Эдди был на лошади с мечом, пусть он выстрелит из… чего угодно. Вы добавите еще что-то к каждой песне". Но они выбрали другое.



Я старой закалки. Мне бы хотелось видеть задники и экраны по бокам».







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