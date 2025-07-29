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NIGHT RANGER почтили память Оззи



NIGHT RANGER в рамках выступления 26 июля в Soaring Eagle Casino & Resort, Mount Pleasant, Michigan, почтили память Оззи Осборна исполнив композицию Crazy Train. Перед ее началом Brad Gillis, который после смерти Рэнди Роадса помог Оззи, сказал:



«Потеря Оззи на прошлой неделе для меня была сродни смачному удару по яйцам. Не знаю, многие ли в курсе, но я играл в его группе в 82 после трагической смерти Рэнди Роадса. И я закончил тот тур и записал 'Speak Of The Devil'. NIGHT RANGER вышли на сцену, я покинул состав Оззи и вот, 43 года спустя, я все еще здесь. Но Оззи Осборн помог мне начать все это дело, так что огромное ему спасибо!»



Jack Blades добавил: «Tommy Shaw [STYX] и я написали несколько песен для Ozzmosis и он был нашим хорошим другом и хорошим другом NIGHT RANGER, Его смерть серьезно по нам ударила... Так что мы подумали, почему бы не сыграть что-то из Оззи сегодня вечером, что скажете, ребята?»







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