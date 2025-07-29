Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 23
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 23
[= ||| все новости группы



*

Night Ranger

*



29 июл 2025 : 		 NIGHT RANGER почтили память Оззи

23 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH, JOEY ALLEN, ERIC SINGER и CHRIS KAEL выступили с NIGHT RANGER

28 май 2024 : 		 TED NUGENT присоединился на сцене к NIGHT RANGER

5 мар 2024 : 		 NIGHT RANGER исполнили OZZY OSBOURNE

15 янв 2024 : 		 Гитарист NIGHT RANGER: «Считаю, что музыка должна быть позитивной»

25 дек 2023 : 		 Вокалист NIGHT RANGER: «Мы будем продолжать выступать!»

9 сен 2023 : 		 Концертное видео NIGHT RANGER

11 авг 2023 : 		 NIGHT RANGER с оркестром

19 июл 2023 : 		 Вокалист NIGHT RANGER о проблемах со здоровьем

8 июл 2023 : 		 TED NUGENT присоединился на сцене к NIGHT RANGER

27 мар 2023 : 		 Вокалиста NIGHT RANGER выписали из больницы

24 мар 2023 : 		 Вокалист NIGHT RANGER попал в больницу

20 сен 2022 : 		 Бывший гитарист NIGHT RANGER перенёс операцию на мозге

27 авг 2022 : 		 NIGHT RANGER исполнили песню OZZY OSBOURNE

28 июн 2022 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к NIGHT RANGER

10 май 2022 : 		 TOMMY SHAW присоединился к NIGHT RANGER

1 окт 2021 : 		 NIGHT RANGER выпустят винил

14 сен 2021 : 		 BRAD GILLIS — о реюнионе NIGHT RANGER

12 авг 2021 : 		 GILBY CLARKE выступил с NIGHT RANGER

8 авг 2021 : 		 Новая песня NIGHT RANGER

21 июл 2021 : 		 COREY TAYLOR присоединился на сцене к NIGHT RANGER

29 июн 2021 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

28 май 2021 : 		 Новое видео NIGHT RANGER

29 мар 2021 : 		 NIGHT RANGER исполняют ALICE COOPER, DAMN YANKEES

7 окт 2020 : 		 NIGHT RANGER начали работу над альбомом

9 дек 2019 : 		 NIGHT RANGER и TIM "RIPPER" OWENS исполнили песню JUDAS PRIEST
Показать далее
| - |

|||| сегодня

NIGHT RANGER почтили память Оззи



zoom
NIGHT RANGER в рамках выступления 26 июля в Soaring Eagle Casino & Resort, Mount Pleasant, Michigan, почтили память Оззи Осборна исполнив композицию Crazy Train. Перед ее началом Brad Gillis, который после смерти Рэнди Роадса помог Оззи, сказал:

«Потеря Оззи на прошлой неделе для меня была сродни смачному удару по яйцам. Не знаю, многие ли в курсе, но я играл в его группе в 82 после трагической смерти Рэнди Роадса. И я закончил тот тур и записал 'Speak Of The Devil'. NIGHT RANGER вышли на сцену, я покинул состав Оззи и вот, 43 года спустя, я все еще здесь. Но Оззи Осборн помог мне начать все это дело, так что огромное ему спасибо!»

Jack Blades добавил: «Tommy Shaw [STYX] и я написали несколько песен для Ozzmosis и он был нашим хорошим другом и хорошим другом NIGHT RANGER, Его смерть серьезно по нам ударила... Так что мы подумали, почему бы не сыграть что-то из Оззи сегодня вечером, что скажете, ребята?»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 июл 2025
P
Possessed
Могли бы и полностью песню исполнить и не выделываться. Неудивительно, что мне у них нравится всего одна песня из двух, которые я смог дослушать целиком.
Кстати, интересный факт: когда-то в начале 80-х, журналист спросил Оззи: –"Почему вы расстались со своим предыдущим гитаристом (Брэд Джиллис)? Озз ответил: – "по медицинским соображениям". Журналист недоумённо поднял брови. А Оззи: - "Да, у меня от него болит голова".
просмотров: 174

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом