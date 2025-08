сегодня



Видео с выступления GEORGE LYNCH & THE MOB



George Lynch дебютировал на сцене со своей новой группой GEORGE LYNCH & THE MOB, в состав которой на этих концертах помимо него самого входили Andrew Freeman (LAST IN LINE), Brian Tichy (WHITESNAKE, FOREIGNER, OZZY OSBOURNE) и Jaron Gulino — видео доступно ниже.















