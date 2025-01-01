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Ozzy Osbourne

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|||| 28 июл 2025

GEEZER BUTLER: «Никто не думал, что через две недели он уйдет»



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GEEZER BUTLER написал статью для британской газеты The Sunday Times, в которой рассказал о своём последнем выступлении с Оззи Осборном:

«Я знал, что у него не всё в порядке со здоровьем, но я не подозревал, насколько он был слаб. В репетиционный зал его привели два помощника и медсестра, и он пользовался тростью — трость была чёрной, инкрустированной золотом и драгоценными камнями, как и подобает Оззи. Он почти ничего не говорил, кроме обычных приветствий, а когда пел, сидел на стуле. Мы исполняли песни, но уже через шесть-семь песен было видно, что это его выматывает. Мы немного поболтали, но он был очень тихим по сравнению с прежним Оззи.

Никто не думал, что он уйдёт от нас спустя чуть более две недели после финального шоу. Но я так благодарен, что мы смогли в последний раз сыграть вместе перед его любимыми фанатами. Любовь фанатов и всех групп, музыкантов, певцов и сольных исполнителей в тот вечер была невероятной. Все пришли отдать дань уважения Принцу. Для меня было большой честью провести с ним большую часть своей жизни. Конечно, есть миллионы вещей, о которых мне следовало бы написать, но как я могу подвести итог 57 невероятных лет дружбы в нескольких абзацах? Благослови тебя Бог, Оз, это была чертовски приятная поездка! Люблю тебя!»




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