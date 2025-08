сегодня



PHIL RUDD вернулся на сцену



PHIL RUDD принял участие в мероприятии 26 июля на Spark Arena, Auckland, New Zealand и выступил в рамках "Full Metal Orchestra", исполнив "Thunderstruck", "Back In Black" и "It's A Long Way To The Top (If You Want To Rock 'N' Roll)".











