сегодня



Перезаписанные треки от JOHN FOGERTY



JOHN FOGERTY 22 августа на Concord выпустит новый альбом Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years, включающий 20 переосмысленных треков знаменитых CCR.



«Большую часть своей жизни я не владел правами на песни, которые написал. Их возвращение изменило всё. Legacy — это мой способ отпраздновать это — исполнять эти песни на своих условиях, с людьми, которых я люблю».



Продюсером материала выступили сам Fogerty, его сын Shane Fogerty и жена Julie Fogerty: «Я из первых рук знаю, как много для Johna значило возвращение его издательского бизнеса. С тех пор, как это произошло, он стал таким счастливым и довольным. Это праздник в честь его жизненного труда. Это самая большая вечеринка в честь победы хорошего человека и артиста».



В записи материала принимали участие Shane и его брат Tyler Fogerty, Matt Chamberlain, Bob Malone, Bob Glaub и Rob Stone. За сведение отвечал Bob Clearmountain.



Композиции из этого релиза, “Up Around The Bend”, “Have You Ever Seen The Rain” и “Porterville”, доступны для прослушивания ниже.



Трек-лист:



“Up Around The Bend”

“Who’ll Stop The Rain”

“Proud Mary”

“Have You Ever Seen The Rain”

“Lookin’ Out My Back Door”

“Born On The Bayou”

“Run Through The Jungle”

“Someday Never Comes”

“Porterville”

“Hey Tonight”

“Lodi”

“Wrote A Song For Everyone”

“Bootleg”

“Don’t Look Now”

“Long As I Can See The Light”

“Down On The Corner”

“Bad Moon Rising”

“Travelin’ Band”

“Green River”

“Fortunate Son” “Down On The Corner”“Bad Moon Rising”“Green River”“Fortunate Son” http://www.johnfogerty.com







+0 -0



просмотров: 108