29 июл 2025



KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи



UDO DIRKSCHNEIDER присоединился на сцене к KREATOR в рамках выступления на Chania Rock Festival и исполнил "Fallen Brother" в память об Оззи Осборне:



Violent Revolution

Enemy of God

Hail to the Hordes

Betrayer

People of the Lie

Sergio Corbucci Is Dead

Hate Über Alles

666 - World Divided

Hordes of Chaos (A Necrologue for the Elite)

Fallen Brother (with Udo Dirkschneider)

Mars Mantra (Instrumental)

Phantom Antichrist

Satan Is Real

Flag of Hate / Tormentor

Pleasure to Kill







