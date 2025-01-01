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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 23
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 23
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Kreator

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29 июл 2025 : 		 KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи

30 июн 2025 : 		 KREATOR завершают работу над альбомом

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KREATOR

8 июн 2025 : 		 Трейлер документального фильма о KREATOR

6 июн 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR выйдет летом

22 ноя 2024 : 		 Лидер KREATOR о документальном фильме

21 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта KREATOR

19 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

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1 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

22 июл 2024 : 		 KREATOR, SODOM, DESTRUCTION и TANKARD выступили вместе

16 июл 2024 : 		 У лидера KREATOR есть десять идей для альбома

24 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

22 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от KREATOR

19 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от KREATOR

5 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

26 май 2024 : 		 Видео с текстом от KREATOR

17 май 2024 : 		 Никакого альбома KREATOR до 2026 года!

25 мар 2024 : 		 Бокс-сет KREATOR выйдет весной

2 мар 2024 : 		 Лидер KREATOR представил свою гитару

20 фев 2024 : 		 Барабанщик KREATOR исполняет

28 дек 2023 : 		 Лидер KREATOR подвел итоги года

15 дек 2023 : 		 Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню из всех, что я когда-либо сочинял»

5 дек 2023 : 		 Умер бывший басист KREATOR

8 ноя 2023 : 		 Лидер KREATOR: «Мы хотим развиваться как музыканты, хотим придумывать что-то новое и интересное»

2 ноя 2023 : 		 У лидера KREATOR есть идеи для новых песен
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|||| 29 июл 2025

KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи



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UDO DIRKSCHNEIDER присоединился на сцене к KREATOR в рамках выступления на Chania Rock Festival и исполнил "Fallen Brother" в память об Оззи Осборне:

Violent Revolution
Enemy of God
Hail to the Hordes
Betrayer
People of the Lie
Sergio Corbucci Is Dead
Hate Über Alles
666 - World Divided
Hordes of Chaos (A Necrologue for the Elite)
Fallen Brother (with Udo Dirkschneider)
Mars Mantra (Instrumental)
Phantom Antichrist
Satan Is Real
Flag of Hate / Tormentor
Pleasure to Kill




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