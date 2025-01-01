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*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 36
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
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Dream Theater

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DREAM THEATER выступили в Пловдиве



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Видео с выступления DREAM THEATER 20 июля в Philippopolis, Plovdiv, Bulgaria, доступно для просмотра ниже:

Act 1:

00:00:00 Pre-show
00:00:47 Night Terror
00:10:26 Strange Deja-Vu
00:14:03 Through My Words
00:15:18 Fatal Tragedy
00:21:51 Panic Attack
00:28:26 Under A Glass Moon
00:34:31 Hollow Years '96 (demo, extended with John Petrucci and Jordan Rudess solo)
00:48:21 Take The Time (shortened with extended guitar outro)

Act 2:

00:57:28 As I Am
01:04:53 The Enemy Inside
01:11:19 James LaBrie speaks
01:12:02 Midnight Messiah
01:19:35 Peruvian Skies (w/ "Wish You Were Here" and "Wherever I May Roam" snippets)
01:30:36 The Count Of Tuscany (w/ "Rhapsody In Blue" snippet)
01:50:44 The Spirit Carries On
01:54:33 Pull Me Under






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