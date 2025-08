сегодня



DREAM THEATER выступили в Пловдиве



Видео с выступления DREAM THEATER 20 июля в Philippopolis, Plovdiv, Bulgaria, доступно для просмотра ниже:



Act 1:



00:00:00 Pre-show

00:00:47 Night Terror

00:10:26 Strange Deja-Vu

00:14:03 Through My Words

00:15:18 Fatal Tragedy

00:21:51 Panic Attack

00:28:26 Under A Glass Moon

00:34:31 Hollow Years '96 (demo, extended with John Petrucci and Jordan Rudess solo)

00:48:21 Take The Time (shortened with extended guitar outro)



Act 2:



00:57:28 As I Am

01:04:53 The Enemy Inside

01:11:19 James LaBrie speaks

01:12:02 Midnight Messiah

01:19:35 Peruvian Skies (w/ "Wish You Were Here" and "Wherever I May Roam" snippets)

01:30:36 The Count Of Tuscany (w/ "Rhapsody In Blue" snippet)

01:50:44 The Spirit Carries On

01:54:33 Pull Me Under











