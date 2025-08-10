Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
[= ||| все новости группы



*

Ian Anderson

*



10 авг 2025 : 		 IAN ANDERSON о проблемах со здоровьем

15 мар 2025 : 		 IAN ANDERSON: «Не люблю я писать о политике»

25 фев 2025 : 		 IAN ANDERSON не интересуется социальными сетями

2 авг 2024 : 		 IAN ANDERSON представляет бокс-сет

2 июл 2024 : 		 IAN ANDERSON выпускает бокс-сет

20 авг 2023 : 		 IAN ANDERSON: «Я лучше буду стирать чужое белье, чем заниматься гольфом»

21 май 2023 : 		 Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTLEY CRÜE глупыми

25 апр 2023 : 		 IAN ANDERSON пояснил за умляуты

20 апр 2023 : 		 IAN ANDERSON считает, что умляуты в MÖTLEY CRÜE и MOTÖRHEAD неуместны

22 дек 2021 : 		 IAN ANDERSON — о проекте с вокалистом IRON MAIDEN

21 июл 2020 : 		 IAN ANDERSON одобрил санитайзер

12 май 2020 : 		 IAN ANDERSON записал партии для трека LESLIE MANDOKI

26 апр 2020 : 		 IAN ANDERSON высадил тысячи деревьев

1 апр 2014 : 		 Фрагменты новых песен IAN ANDERSON

17 фев 2014 : 		 Новый альбом IAN ANDERSON выйдет в апреле

9 фев 2012 : 		 IAN ANDERSON выпустит "Thick As A Brick 2" в апреле
| - |

|||| сегодня

IAN ANDERSON о проблемах со здоровьем



zoom
IAN ANDERSON в недавнем интервью рассказал о физических нагрузках, связанных с его живыми выступлениями, и о том, что ему становится всё труднее давать полноценные концерты со своими коллегами по группе:

«Всё зависит от того, что нужно делать. Можно быть физически активным, но есть предел тому, что можно сделать, если играешь на флейте. Если ты Мик Джаггер из THE ROLLING STONES и просто бегаешь по сцене, крича в микрофон, не хочу показаться неуважительным, но Mick Jagger с самого начала не устанавливал высокую планку в плане вокальных навыков. Он кричит, и ему не нужно попадать в ноты или быть крутым в интонации, фразировке или чём-то ещё. Он кричит и бегает по сцене очень энергично, и это здорово для человека, который — как бы то ни было — на пару лет или на три года старше меня. Это нормально. Но не так просто играть на флейте, которая сама по себе довольно сложный инструмент... Нужно как следует стараться, поддерживать баланс и очень деликатно прикасаться к инструменту ртом... Так что есть предел тому, что можно сделать. И, как правило, если я не играю на флейте, я пою. У меня не так много свободного времени между этими двумя составляющими. Так что это два часа аэробики. В этом смысле для здоровья полезно осторожно увеличивать частоту пульса, осторожно увеличивать частоту дыхания. И, похоже, я преодолел свои проблемы, связанные с тем, что довольно поздно у меня обнаружили астму. Сейчас она практически полностью под контролем и не доставляет мне никаких проблем. Что касается физической формы, то у меня назначена встреча с хирургом на 5 августа, чтобы обсудить, нужно ли мне менять коленный сустав, потому что износ моего правого колена довольно значительный, и я часто испытываю сильную боль, чего раньше не было... Год назад это случалось эпизодически, а не постоянно. Теперь боль постоянная. Поэтому я должен рассмотреть этот вопрос и узнать, какие есть варианты. Если речь идёт о замене коленного сустава, то период восстановления составляет 12 недель, а у меня нет 12 недель, насколько я могу судить, ни в этом году, ни в следующем. Это будет означать, что мне придётся найти время, вероятно, в начале следующего года, если я буду вынужден это сделать. Но, возможно, есть какая-то новая чудодейственная инъекция, которая действует долго, и я надеюсь, что смогу её получить. Но применима ли она в моём случае, покажет дальнейшее рентгеновское обследование. Но я должен заняться этим вопросом, и я должен смириться с тем фактом, что есть физические ограничения...

К счастью, я не в положении бедного старого Оззи Осборна или столь же бедного старого Phil Collins или Billy Joel, или целой группы других людей, чьи выступления были по сути прекращены навсегда, потому что, хотя они всё ещё живы [примечание редактора: интервью состоялось незадолго до кончины Оззи], они физически не способны давать концерты. И, надеюсь, в моей жизни этот момент настанет не скоро. Но нужно смотреть правде в глаза: через пару недель мне исполнится 78 лет. И это влечёт за собой некоторые проблемы. Ну, когда я говорю "некоторые", на самом деле только одну. Но у меня были и другие проблемы: с запястьями, коленями, лодыжками и спиной, но сейчас всё в порядке, за исключением одного колена, что очень раздражает».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

10 авг 2025
B
BasterBaster
Он конечно правильно рассуждает, но вот сам давно уже сипит в микрофон задыхаясь. На это реально стрёмно смотреть. А на флейте кстати ещё вполне норм играет
просмотров: 152

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом