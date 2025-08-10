сегодня



IAN ANDERSON о проблемах со здоровьем



IAN ANDERSON в недавнем интервью рассказал о физических нагрузках, связанных с его живыми выступлениями, и о том, что ему становится всё труднее давать полноценные концерты со своими коллегами по группе:



«Всё зависит от того, что нужно делать. Можно быть физически активным, но есть предел тому, что можно сделать, если играешь на флейте. Если ты Мик Джаггер из THE ROLLING STONES и просто бегаешь по сцене, крича в микрофон, не хочу показаться неуважительным, но Mick Jagger с самого начала не устанавливал высокую планку в плане вокальных навыков. Он кричит, и ему не нужно попадать в ноты или быть крутым в интонации, фразировке или чём-то ещё. Он кричит и бегает по сцене очень энергично, и это здорово для человека, который — как бы то ни было — на пару лет или на три года старше меня. Это нормально. Но не так просто играть на флейте, которая сама по себе довольно сложный инструмент... Нужно как следует стараться, поддерживать баланс и очень деликатно прикасаться к инструменту ртом... Так что есть предел тому, что можно сделать. И, как правило, если я не играю на флейте, я пою. У меня не так много свободного времени между этими двумя составляющими. Так что это два часа аэробики. В этом смысле для здоровья полезно осторожно увеличивать частоту пульса, осторожно увеличивать частоту дыхания. И, похоже, я преодолел свои проблемы, связанные с тем, что довольно поздно у меня обнаружили астму. Сейчас она практически полностью под контролем и не доставляет мне никаких проблем. Что касается физической формы, то у меня назначена встреча с хирургом на 5 августа, чтобы обсудить, нужно ли мне менять коленный сустав, потому что износ моего правого колена довольно значительный, и я часто испытываю сильную боль, чего раньше не было... Год назад это случалось эпизодически, а не постоянно. Теперь боль постоянная. Поэтому я должен рассмотреть этот вопрос и узнать, какие есть варианты. Если речь идёт о замене коленного сустава, то период восстановления составляет 12 недель, а у меня нет 12 недель, насколько я могу судить, ни в этом году, ни в следующем. Это будет означать, что мне придётся найти время, вероятно, в начале следующего года, если я буду вынужден это сделать. Но, возможно, есть какая-то новая чудодейственная инъекция, которая действует долго, и я надеюсь, что смогу её получить. Но применима ли она в моём случае, покажет дальнейшее рентгеновское обследование. Но я должен заняться этим вопросом, и я должен смириться с тем фактом, что есть физические ограничения...



К счастью, я не в положении бедного старого Оззи Осборна или столь же бедного старого Phil Collins или Billy Joel, или целой группы других людей, чьи выступления были по сути прекращены навсегда, потому что, хотя они всё ещё живы [примечание редактора: интервью состоялось незадолго до кончины Оззи], они физически не способны давать концерты. И, надеюсь, в моей жизни этот момент настанет не скоро. Но нужно смотреть правде в глаза: через пару недель мне исполнится 78 лет. И это влечёт за собой некоторые проблемы. Ну, когда я говорю "некоторые", на самом деле только одну. Но у меня были и другие проблемы: с запястьями, коленями, лодыжками и спиной, но сейчас всё в порядке, за исключением одного колена, что очень раздражает».







+0 -0



( 1 ) просмотров: 152

