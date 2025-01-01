Arts
7 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У вас рука устанет на нашем шоу!»

31 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти первого вокалиста

29 июл 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Никто меня не может заменить»

19 июл 2025 : 		 Бывший из IRON MAIDEN хвалит нынешнего и ни о чём не жалеет

18 июл 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено»

9 июл 2025 : 		 Памятная монета в честь юбилея IRON MAIDEN

29 июн 2025 : 		 IRON MAIDEN отыграли самое крупное сольное выступление в UK

12 июн 2025 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

2 июн 2025 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

1 июн 2025 : 		 Менеджер IRON MAIDEN: «Держите телефоны в карма-нах!»

29 май 2025 : 		 IRON MAIDEN о первом концерте

28 май 2025 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

22 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «С Bruce'ом очень легко работать»

20 май 2025 : 		 IRON MAIDEN просят фанатов не использовать телефоны во время концертов

10 май 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабатывает на музыке деньги»

24 апр 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN хвалит нового ударника

12 апр 2025 : 		 IRON MAIDEN скоро приступают к репетициям

20 мар 2025 : 		 ALICE COOPER: «IRON MAIDEN заслужили место в ЗСРнР»

19 мар 2025 : 		 Aviationtag отметят самолет IRON MAIDEN

17 мар 2025 : 		 Документальный фильм об IRON MAIDEN выйдет осенью

15 мар 2025 : 		 Набор для фанатов пива IRON MAIDEN

12 мар 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN был готов уйти в 2015, чтобы не стать жалкой пародией на самого себя

10 мар 2025 : 		 Новая книга IRON MAIDEN выйдет осенью

23 фев 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой»

10 фев 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN против подкладок

7 фев 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Хотел бы я играть, но...»
Bruce Dickinson в рамках недавнего интервью затронул вопрос о том, как повсеместное влияние социальных сетей всё чаще приводит к усилению нарциссических черт:

«Сейчас существует безумная тенденция, когда люди наблюдают за собой, используют TikTok и всё остальное, и появились влиятельные люди, которым не нужно иметь никакой квалификации, чтобы быть влиятельным человеком, и они влияют на людей, высказывая зачастую глупые мнения. Этот безумный мир, в котором мы так одержимы влиянием на других людей. И это своего рода самовлюблённое отношение: "Эй, посмотрите на меня сейчас. Я стою перед 50 000 человек и говорю: "Эй, посмотрите на меня". Но когда я ухожу со сцены, всё кончено. Всё закончилось. Я не думаю, что это имеет какую-то ценность, кроме того, что я делаю на самом деле. Надеюсь, вы смотрите на меня потому, что я пою, рассказываю вам историю или что-то ещё, но когда всё закончено, надо остановиться. Мне не нужно ходить с эквивалентом зеркала на лице, чтобы знать, что я хороший человек.

Я просто беспокоюсь о психическом здоровье людей из-за того, что происходит в сети. Я полагаю, что это оказывает слишком большое давление на людей, и они забывают, как быть участником сообщества. Поэтому в MAIDEN мы пытаемся сказать людям: "Когда вы приходите на шоу, почему бы вам не держать свой телефон в кармане и не посмотреть на всех вокруг, присоединиться к шоу и быть рядом с теми, с кем вы находитесь?"»

На вопрос ведущего о том, является ли теперь отсутствие телефона «обязательным условием посещения» концерта IRON MAIDEN, Bruce пояснил:

«Это не требование. Это просьба. Это вежливая просьба. Какой смысл платить эти деньги, приходить на концерт и пялиться в крошечную коробочку так долго? Прежде всего шоу MAIDEN длится два с небольшим часа, так что у вас устанет рука!»




