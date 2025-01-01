сегодня



Вокалист IRON MAIDEN: «У вас рука устанет на нашем шоу!»



Bruce Dickinson в рамках недавнего интервью затронул вопрос о том, как повсеместное влияние социальных сетей всё чаще приводит к усилению нарциссических черт:



«Сейчас существует безумная тенденция, когда люди наблюдают за собой, используют TikTok и всё остальное, и появились влиятельные люди, которым не нужно иметь никакой квалификации, чтобы быть влиятельным человеком, и они влияют на людей, высказывая зачастую глупые мнения. Этот безумный мир, в котором мы так одержимы влиянием на других людей. И это своего рода самовлюблённое отношение: "Эй, посмотрите на меня сейчас. Я стою перед 50 000 человек и говорю: "Эй, посмотрите на меня". Но когда я ухожу со сцены, всё кончено. Всё закончилось. Я не думаю, что это имеет какую-то ценность, кроме того, что я делаю на самом деле. Надеюсь, вы смотрите на меня потому, что я пою, рассказываю вам историю или что-то ещё, но когда всё закончено, надо остановиться. Мне не нужно ходить с эквивалентом зеркала на лице, чтобы знать, что я хороший человек.



Я просто беспокоюсь о психическом здоровье людей из-за того, что происходит в сети. Я полагаю, что это оказывает слишком большое давление на людей, и они забывают, как быть участником сообщества. Поэтому в MAIDEN мы пытаемся сказать людям: "Когда вы приходите на шоу, почему бы вам не держать свой телефон в кармане и не посмотреть на всех вокруг, присоединиться к шоу и быть рядом с теми, с кем вы находитесь?"»



На вопрос ведущего о том, является ли теперь отсутствие телефона «обязательным условием посещения» концерта IRON MAIDEN, Bruce пояснил:



«Это не требование. Это просьба. Это вежливая просьба. Какой смысл платить эти деньги, приходить на концерт и пялиться в крошечную коробочку так долго? Прежде всего шоу MAIDEN длится два с небольшим часа, так что у вас устанет рука!»







