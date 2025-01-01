Arts
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 56
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 23
*SCORPIONS о "Coming Home Live" 22
*KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи 19
*Вокалистка HALESTORM: «Печально видеть, как ушел один из Вел... 14
[= ||| все новости группы



GEOFF TATE: «Я не жалею о времени в QUEENSRŸCHE»



GEOFF TATE в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что вдохновляло его на тексты при создании альбома QUEENSRŸCHE "Operation: Mindcrime":

«Ну, " Operation: Mindcrime" появилась на свет в середине 80-х. Это было бурное время не только в Америке, но и во всем мире. Происходили очень экстремальные события, правительства разваливались, люди оставались без работы. Это было трудное время с экономической точки зрения для миллионов и миллионов людей по всему миру. И история действительно возникла из этого, из борьбы между попытками выжить в современном мире, когда происходит так много событий. Я думаю, что в 80-х годах было что-то около 15 различных войн, которые шли, и в основном в них участвовали Соединенные Штаты. Так или иначе, альбом родился в то бурное время. Это история борьбы между сильными и бессильными, на самом деле. Классическая история, на самом то деле».

Что касается процесса написания песен для "Operation: Mindcrime", Tate сказал:

«Я переехал в Монреаль после тура, посвященного альбому »Rage For Order". Мне нужно было время, чтобы поразмыслить, найти место для творчества. Поэтому я переехал в Монреаль, Квебек, Канада, и жил там в снегу. Было очень, очень холодно, все время темно. Я шел в магазин на углу, чтобы купить продукты, и услышал церковную музыку, доносившуюся из церкви на другой стороне улицы. Мне стало любопытно, что это за звук. И я пошел в церковь. Я вошел, а там выступал и репетировал хор. Я сел, и мне стало так холодно, что я задрожал. Но я сидел, слушал, закрыл глаза и — бум — у меня родилась идея для альбома. Я выскочил из церкви, побежал домой, даже не зашел в продуктовый магазин, и четыре дня писал и воплощал идею. Некоторые песни уже начали получаться, и я написал всю историю. И на тот момент все было закончено в моей голове. А потом, через несколько месяцев, я отнес ее группе, представил им идею, и они согласились. И вскоре у нас появился альбом».

Говоря о своем распаде с QUEENSRŸCHE в 2012 году, Tate сказал:  

«30 лет — это большой срок для группы. Большинство групп так долго не живут. А QUEENSRŸCHE со мной продержались 30 лет, это целая жизнь. И я думаю, что это неизбежно, что у людей появляются разные симпатии и антипатии. У них разные интересы, разные движущие ими силы и разные способы познания творчества. Поэтому я считаю, что это было своего рода неизбежное расставание, о котором я нисколько не жалею. Думаю, за 30 лет мы записали несколько потрясающих альбомов. Мы написали столько замечательных песен и получили столько прекрасного опыта, путешествуя по миру — 66 стран, объездили весь мир. Это было довольно впечатляющее время. И я ни о чем не жалею. Я получил огромный и замечательный опыт!»




просмотров: 50

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
