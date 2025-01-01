1 авг 2025



Вокалист DEF LEPPARD вспоминает Оззи



JOE ELLIOTT в недавнем интервью рассказал о дружбе с Оззи Осборном:



«Мы были в турне с Оззи в 1981 году. Он гастролировал по США всё лето 1981 года, а мы были группой на разогреве. И я должен признать, что Оззи и его группа, в которую входили Рэнди Роудс, Rudy и Tommy Aldridge, отлично к нам относились. Шэрон была потрясающей. У нас было полноценное освещение, полноценный звук, вся сцена — никаких уловок, которые хедлайнеры могут проделывать с группами поддержки. Они действительно позаботились о нас. Они хотели, чтобы мы добились успеха. Так что между нашими группами всегда было много любви. И, конечно, за прошедшие с тех пор годы мы много раз встречались с Оззи. Думаю, мы чаще ели индийскую еду с Оззи, чем выступали с ним. [Смеётся]. Если мы были в одном городе, то всегда ходили вместе поужинать.



Мы много раз пересекались с Оззи. Но мы были детьми, которые выросли на BLACK SABBATH и смотрели их выступления, а потом вдруг оказались в туре с бывшим участником BLACK SABBATH, который сделал собственную карьеру. А потом он стал человеком, которого можно было увидеть на церемониях награждения, в ресторане или где-то ещё. Он был отличным парнем. Он был очень уязвимым, но он был отличным парнем и культовым рок-исполнителем. Он был по-настоящему сумасшедшим. Он делал невероятно странные вещи, но он создавал потрясающую музыку и приобрёл огромную базу поклонников, которые любили его до чёртиков. И это было очевидно на последнем концерте, который Оззи и BLACK SABBATH дали всего пару недель назад. В тот день можно было увидеть, как сильно его любили фанаты».







+0 -0



просмотров: 220

