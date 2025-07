сегодня



SLASH, HALESTORM, THE PRETTY RECKLESS, DEF LEPPARD на трибьюте BAD COMPANY



24 октября на Primary Wave Music состоится релиз первого трибьют-альбома BAD COMPANY "Can't Get Enough: A Tribute To Bad Company":



01. Ready For Love - HARDY

02. Shooting Star - HALESTORM (feat. Paul Rodgers)

03. Feel Like Makin' Love - SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS

04. Run With The Pack - BLACKBERRY SMOKE (feat. Paul Rodgers and Brann Dailor)

05. Rock 'N' Roll Fantasy - THE STRUTS

06. Bad Company - CHARLEY CROCKETT

07. Rock Steady - DIRTY HONEY

08. Burnin' Sky - BLACK STONE CHERRY

09. Seagull - Joe Elliott and Phil Collen of DEF LEPPARD (feat. Paul Rodgers and Simon Kirke)

10. All Right Now - THE PRETTY RECKLESS



Joe Elliott: «Я с самого начала полюбил BAD COMPANY, феноменальную комбинацию двух моих любимых групп — FREE и MOTT THE HOOPLE. И как пройти мимо такого не и не полюбить её?! Для нас с Phil'ом стало честь исполнить одну из моих любимых песен с Paul'ом и Simon'ом. Вау!»



Hardy: «Мой отец немного какие группы ставил мне когда я был мелким, и BAD COMPANY была одной из таких. Одновременно круто и сюрреалистично участвовать в таком проекте!»



Slash: «BAD COMPANY были важной частью моей юности. Это прекрасная группа и сильно повлиявшая на меня тогда, продолжающая оказывать на меня влияние и сейчас»







