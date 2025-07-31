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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 50
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
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*MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH 23
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Carmine Appice's Guitar Zeus

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CARMINE APPICE: «ИХ меня спас!»



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CARMINE APPICE в недавнем интервью рассказал, как почти не умер менее десяти лет назад и как этот факт повлиял изменение взглядов на ИХ:

«К ИХ меня приблизила ситуация, когда у меня начались сильные носовые кровотечения — я был в Европе с моим братом Винни в 2018 году — мы находились в турне в поддержку нашего альбома — и оказались на Канарских островах. Когда я вышел на сцену и начал играть на барабанах, у меня пошла кровь как из ведра. Я ушёл за кулисы. Винни взял на себя управление группой, а когда он пришёл за кулисы, там было как на месте преступления: повсюду кровь. У меня уже бывали такие кровотечения, и я знал, что единственный способ избавиться от них — это операция. Я пошёл в больницу, но там не имели понятия, что со мной происходит. Моя жена перебронировала наши билеты. Мы были на Канарских островах, а потом у нас был рейс в Лиссабон и из Португалии обратно в Нью-Йорк. К счастью, она сделала это с помощью нашей American Express, потому что в самолёте, прямо над океаном, у меня открылось сильное кровотечение из носа. Перед нами сидел врач. Мне поставили капельницу. Они не могли остановить кровотечение. И они в третий раз сказали капитану: "Если вы не посадите этот самолет где-нибудь, этот человек — известный барабанщик — истечёт кровью в вашем самолёте, и вы будете нести за это ответственность, и во всех новостях будут говорить о том, что вы несёте за это ответственность". Поэтому они немного отклонились от курса и приземлились на Азорских островах... Прямо посреди океана... Это маленький остров... Пришлось посадить этот гигантский самолёт на базе ВВС. Потом я вышел из самолёта с братом и оказался в больнице. Я всё ещё истекал кровью, и мне пытались помочь. Меня поразило, что мне вставили в нос марлю, чтобы остановить кровотечение. Я не знал, что меня вырубят, но они так и сделали. Когда я очнулся, я был в тёмной комнате. Прямо в углу был свет. Я подумал, что умер. Я подумал, что этот свет был светом Иисуса или Бога. Сегодня я слушал приложение Hallow [с христианскими молитвами], и там говорили о том, что Иисус есть свет. И я вспомнил об этом. Я схватил свой крест и сказал: "Иисус, помоги мне выбраться отсюда". Я думал, что умер. А потом мой брат сказал, что меня поместили в палату. Я этого не помню. А затем моя жена организовала мне медицинскую эвакуацию из того места в ближайшую англоязычную больницу, потому что там не говорили по-английски. Так что я прилетел в Париж на небольшом самолёте медицинской эвакуации. Когда я прибыл в Париж, меня поместили в больницу. Они хотели, чтобы я заплатил 25 000 долларов по кредитной карте, чтобы меня просто приняли в больницу, что мы и сделали. А потом моя жена прилетела из Нью-Йорка... Мой брат Винни должен был уехать, а мне хотели разрезать лицо, оттянуть кожу и зашить. И я сказал: "Нельзя так зашивать. Вы должны подняться по артерии, до самого заднего края носа". Здесь есть вены. Но они не слушали нас. Мы пригласили врача из Нью-Йорка, но они не слушали и его. Несмотря на всё это безумие, Государственный департамент и American Express, которые предоставили нам первый самолёт, каким-то образом был организован ещё один самолёт. И я узнал, что это был не реактивный самолет, а самолёт с пропеллером. Он летел из Парижа в Ирландию, из Ирландии в Ньюфаундленд, из Ньюфаундленда в Нью-Джерси, а затем в больницу. На последнем этапе у меня сильно поднялась температура, сильно поднялось давление, и врачи в самолёте начали беспокоиться. Наконец мы прибыли в Нью-Джерси. Я попал в больницу, где было два врача. Один из них вынул марлю из моего носа, и оказалось, что это сепсис. Он сказал, что ещё один день, ещё 24 часа, и я бы умер.

Итак, я говорю, что ИХ спас меня. Моя жена еврейка. Она сказала: "Нет, тебя спас другой еврей". [Смеётся]. Но я знаю, что это было. С тех пор я каждый день слушаю Библию и стал более верующим христианином. Я даже написал несколько христианских песен. В одной из них я упоминаю тот день, когда проснулся и увидел свет. Но я думаю, что это сделало меня лучше как человека. Потому что я нашёл здесь, во Флориде, потрясающую церковь. Группа прославления была потрясающей. И им нужны были барабаны. Я купил им барабанную установку. И я ходил туда каждое воскресенье. И каждый раз, когда я возвращался домой, моя жена говорила: "Муж, ты приходишь домой действительно вдохновлённым" после этой церкви. Я пел вместе с ними. У меня мурашки по коже бежали, потому что я действительно чувствовал вдохновение, дух и всё остальное. Я до сих пор хожу в эту церковь и слушаю Библию. У меня есть приложение под названием Hallow. Я каждый день слушаю там разные молитвы. Когда я просыпаюсь, я как минимум 45 минут слушаю всё это, чтобы настроиться на день. И я стал гораздо больше отдавать людям, помогать людям. Кому-то нужны были деньги, я давал им деньги, и я пожертвовал некоторым благотворительным организациям. И я обнаружил, что стал лучше как личность благодаря этому. Я верю, что такое близкое столкновение со смертью меняет жизнь».




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31 июл 2025
Вашингтон Ирвинг
не сразу понял, о чем речь, подумал "очередная запрещенная организация что ли?"
31 июл 2025
m
mohnatiy
Вашингтон Ирвинг, очередная хуёвая шуточка новостника
просмотров: 236

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