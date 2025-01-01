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Новости
*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH 20
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 24
*MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH 20
[= ||| все новости группы



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Volbeat

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30 июл 2025 : 		 JON DETTE исполняет VOLBEAT

28 июл 2025 : 		 VOLBEAT почтили память Оззи

17 июл 2025 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Мы старались ни о чем не думать»

9 июн 2025 : 		 Видео с выступления VOLBEAT

7 июн 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

6 июн 2025 : 		 Лидер VOLBEAT: «Благодаря BLACK SABBATH я взял в руки инструмент»

2 июн 2025 : 		 Барабанщик VOLBEAT: «Уход Rob'a мало что изменил»

19 май 2025 : 		 Вокалист VOLBEAT представляет новый альбом

16 май 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

8 апр 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

21 мар 2025 : 		 Бывший гитарист VOLBEAT: «С нетерпением жду всего, что принесет будущее!»

7 мар 2025 : 		 Новое видео VOLBEAT

8 янв 2025 : 		 VOLBEAT завершили работу над альбомом

9 дек 2024 : 		 Видео с выступления VOLBEAT

20 сен 2024 : 		 VOLBEAT готовы к записи

14 сен 2024 : 		 Виски от VOLBEAT

4 июл 2024 : 		 У VOLBEAT есть песни для нового альбома

6 апр 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления VOLBEAT

17 фев 2024 : 		 VOLBEAT работают над новым материалом

14 окт 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену»

20 сен 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT готовится к операции

26 авг 2023 : 		 VOLBEAT планируют альбом на 2024

20 авг 2023 : 		 Вокалист VOLBEAT: «Неожиданно мы остались втроём»

16 июл 2023 : 		 Видео с выступления VOLBEAT

20 июн 2023 : 		 VOLBEAT разогрели METALLICA

16 июн 2023 : 		 Бывший гитарист VOLBEAT — об уходе из команды
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|||| сегодня

JON DETTE исполняет VOLBEAT



JON DETTE опубликовал видео исполнения композиции VOLBEAT “Devils Are Awake”




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