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DEVIN TOWNSEND почтил память Оззи



DEVIN TOWNSEND опубликовал следующее сообщение:



«С юных лет, с плакатом "Diary Of A Madman" на стене и глубокой любовью к хэви–металлу, меня, как и многих из нас в то время, сильно влекло к Оззи Осборну.



Уход Оззи знаменует собой смену парадигмы в нашем жанре — момент, который не только сигнализирует о конце целой эпохи, но и во многом подтверждает дух тяжелой музыки, отдавая дань памяти одному из ее старейших деятелей.



Оззи Осборн – вместе со своей семьей, своими работами и наследием – долгое время был маяком для таких детей, как я. Без его влияния многие из нас, возможно, избрали бы более традиционный путь, вместо того чтобы учиться защищать нонконформистов внутри себя.



Мы прощаемся с ним с тяжестью в душе. Но в знак нашей благодарности за тот путь, который он проложил, он становится живой частью музыки, которую мы продолжаем создавать.



Спасибо тебе, Оззи!» http://www.ozzy.com





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