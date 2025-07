сегодня



Винил KATATONIA выйдет летом



Peaceville Records сообщили о том, что 15 августа на виниле выпустят альбом KATATONIA Viva Emptiness:



Side A

“Ghost Of The Sun”

“Sleeper”

“Criminals”

“A Premonition”

“Will I Arrive”

“Burn The Remembrance”



Side B

“Wealth”

“One Year From Now”

“Walking By A Wire”

“Complicity”

“Evidence”

“Omerta”

“Inside The City Of Glass” http://www.katatonia.com





