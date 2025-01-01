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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 124
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*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
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*MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH 20
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Katatonia

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30 июл 2025 : 		 Винил KATATONIA выйдет летом

4 июн 2025 : 		 Новое видео KATATONIA

3 июн 2025 : 		 Вокалист KATATONIA о переменах в составе

7 май 2025 : 		 Новая песня KATATONIA

22 апр 2025 : 		 Бывший гитарист KATATONIA: «Некоторые люди слишком быстро проецируют свои предположения на какую-то псевдореальность»

8 апр 2025 : 		 Новое видео KATATONIA

18 мар 2025 : 		 ANDERS NYSTRÖM подтвердил уход из KATATONIA

17 мар 2025 : 		 KATATONIA рассталась с гитаристом

17 июл 2024 : 		 Альбом KATATONIA выйдет на виниле

4 сен 2023 : 		 KATATONIA на виниле

29 янв 2023 : 		 Вскрытие KATATONIA

20 янв 2023 : 		 Новое видео KATATONIA

4 янв 2023 : 		 Новое видео KATATONIA

2 дек 2022 : 		 Новое видео KATATONIA

26 окт 2022 : 		 Новая песня KATATONIA

24 июн 2022 : 		 KATATONIA на Napalm Records

19 июл 2021 : 		 Новый релиз KATATONIA появится осенью

14 ноя 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KATATONIA

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза KATATONIA

16 сен 2020 : 		 Новый релиз KATATONIA выйдет осенью

26 апр 2020 : 		 Новое видео KATATONIA

23 апр 2020 : 		 Новая песня KATATONIA

20 мар 2020 : 		 Новое видео KATATONIA

31 янв 2020 : 		 Новый альбом KATATONIA выйдет весной

23 дек 2019 : 		 KATATONIA отправились в студию?

8 окт 2019 : 		 Демо KATATONIA выйдет на виниле
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Винил KATATONIA выйдет летом



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Peaceville Records сообщили о том, что 15 августа на виниле выпустят альбом KATATONIA Viva Emptiness:

Side A
“Ghost Of The Sun”
“Sleeper”
“Criminals”
“A Premonition”
“Will I Arrive”
“Burn The Remembrance”

Side B
“Wealth”
“One Year From Now”
“Walking By A Wire”
“Complicity”
“Evidence”
“Omerta”
“Inside The City Of Glass”



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