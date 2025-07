сегодня



Новое видео GWAR



Tyrant King, новое видео группы GWAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из релиза "The Return Of Gor Gor", выпущенного 25 июля на Pit Records/Z2 Comics:



01. The Great Circus Train Disaster

02. Tyrant King

03. Lot Lizard

04. Crack In The Egg (Live)

05. The Founding Fathers (Live)

06. America Must Be Destroyed (Live)

07. Fishfuck (Live) http://www.gwar.net







