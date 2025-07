сегодня



Новое видео ENUFF Z’NUFF



ENUFF Z'NUFF выпустят новую пластинку, получившую название "Xtra Cherries", 25 июля на Cleopatra Records:



01. Heartbeat

02. No Cold Feeling (feat. Steve Brown)

03. Sanibel Island (It's Outta Control)

04. Heavy Metal

05. Magnificent (feat. Steve Stevens)

06. Back To The Wall

07. Take It Or Leave It

08. You Make Me Wanna Lie (feat. Robin Zander and Derek Frigo)

09. Star Star (feat. Gunnar Nelson)

10. Zillion Miles Away (feat. Steven Adler) (CD only)

11. Shine (feat. Robert Fleischman, Neal Schon and Donnie Vie) 03. Sanibel Island (It's Outta Control)04. Heavy Metal05. Magnificent (feat. Steve Stevens)06. Back To The Wall07. Take It Or Leave It08. You Make Me Wanna Lie (feat. Robin Zander and Derek Frigo)09. Star Star (feat. Gunnar Nelson)10. Zillion Miles Away (feat. Steven Adler) (CD only)11. Shine (feat. Robert Fleischman, Neal Schon and Donnie Vie)







+0 -0



просмотров: 151