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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 23
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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 23
[= ||| все новости группы



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Sacred Oath

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29 июл 2025 : 		 Новая песня SACRED OATH

21 апр 2025 : 		 Новая песня SACRED OATH

23 ноя 2024 : 		 Новая песня SACRED OATH

24 апр 2023 : 		 Концертное видео SACRED OATH

25 ноя 2022 : 		 Концертное видео SACRED OATH

19 июн 2022 : 		 Концертное видео SACRED OATH 1987 года

28 апр 2022 : 		 Концертное видео SACRED OATH 1987 года

4 апр 2022 : 		 Концертное видео SACRED OATH 1987 года

7 янв 2022 : 		 Перемены в SACRED OATH

18 ноя 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

18 мар 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

28 фев 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

11 фев 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

28 янв 2021 : 		 Новое видео SACRED OATH

14 янв 2021 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

6 янв 2021 : 		 Новый альбом SACRED OATH выйдет весной

6 апр 2020 : 		 SACRED OATH записывают новый альбом

2 май 2019 : 		 SACRED OATH выпустят концертный альбом в мае

6 фев 2019 : 		 Новое видео SACRED OATH

19 авг 2017 : 		 Видео с выступления SACRED OATH

26 апр 2017 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH

15 мар 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH

9 фев 2017 : 		 Видео с выступления SACRED OATH

11 авг 2016 : 		 Переиздания SACRED OATH выйдут летом

8 дек 2015 : 		 Новое видео SACRED OATH

11 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SACRED OATH
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Новая песня SACRED OATH



“Us & Them”, новая песня группы SACRED OATH, доступна для прослушивания ниже.




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