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Умер ОЗЗИ ОСБОРН
123
Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено»
49
MANOWAR работают над новой музыкой
34
Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки»
29
TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи
23
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с
по
Умер ОЗЗИ ОСБОРН
123
Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено»
49
MANOWAR работают над новой музыкой
34
Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки»
29
TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи
23
все новости группы
Sacred Oath
США
Power Metal
http://www.sacredoath.net
Myspace:
http://www.myspace.com/sacredoath
29 июл 2025
:
Новая песня SACRED OATH
21 апр 2025
:
Новая песня SACRED OATH
23 ноя 2024
:
Новая песня SACRED OATH
24 апр 2023
:
Концертное видео SACRED OATH
25 ноя 2022
:
Концертное видео SACRED OATH
19 июн 2022
:
Концертное видео SACRED OATH 1987 года
28 апр 2022
:
Концертное видео SACRED OATH 1987 года
4 апр 2022
:
Концертное видео SACRED OATH 1987 года
7 янв 2022
:
Перемены в SACRED OATH
18 ноя 2021
:
Видео с текстом от SACRED OATH
18 мар 2021
:
Видео с текстом от SACRED OATH
28 фев 2021
:
Видео с текстом от SACRED OATH
11 фев 2021
:
Видео с текстом от SACRED OATH
28 янв 2021
:
Новое видео SACRED OATH
14 янв 2021
:
Видео с текстом от SACRED OATH
6 янв 2021
:
Новый альбом SACRED OATH выйдет весной
6 апр 2020
:
SACRED OATH записывают новый альбом
2 май 2019
:
SACRED OATH выпустят концертный альбом в мае
6 фев 2019
:
Новое видео SACRED OATH
19 авг 2017
:
Видео с выступления SACRED OATH
26 апр 2017
:
Видео с текстом от SACRED OATH
15 мар 2017
:
Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH
9 фев 2017
:
Видео с выступления SACRED OATH
11 авг 2016
:
Переиздания SACRED OATH выйдут летом
8 дек 2015
:
Новое видео SACRED OATH
11 авг 2015
:
Видео с текстом от SACRED OATH
8 июл 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома SACRED OATH
4 апр 2013
:
Новый альбом SACRED OATH выйдет в мае
16 май 2012
:
Новое видео SACRED OATH
21 июл 2011
:
Новое видео SACRED OATH
23 окт 2010
:
Новый сингл SACRED OATH
7 окт 2010
:
Дата выхода нового альбома SACRED OATH
26 сен 2010
:
Новая песня SACRED OATH
22 дек 2008
:
Новый альбом от SACRED OATH
сегодня
Новая песня SACRED OATH
“Us & Them”, новая песня группы SACRED OATH, доступна для прослушивания ниже.
http://www.sacredoath.net
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Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет