сегодня



Новый альбом MONOLIYTH выйдет летом



MONOLIYTH выпустят новую работу, получившую название He Who Kills, 22 августа на WormholeDeath Records:



Rise Of The Annihilated

Paradox

Sanity Unraveled

Endless Bleeding

The Killing Floor

He Who Kills

Excised Unborn

To Sever… Is To Savor https://monoliyth.bandcamp.com/music







+0 -0



просмотров: 70