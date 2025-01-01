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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
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Ozzy Osbourne

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Поминальная процессия по Оззи пройдет в среду



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Бирмингем отдаст последние почести одной из своих самых почитаемых культурных икон Оззи Осборну, когда его похоронный кортеж появится на Брод-стрит в городе, который он любил.

В среду, 30 июля, катафалк и сопровождающие его автомобили медленно проедут по Брод-стрит с 13:00 до моста и скамейки Black Sabbath, где тысячи поклонников за последние дни оставили сердечные послания и возложили цветы. Кортеж будет сопровождаться живым выступлением духового оркестра в исполнении местных музыкантов из Bostin' Brass, что станет заключительным музыкальным событием, посвященным необыкновенной жизни и наследию Оззи Осборна.

Ожидается, что мероприятие соберет множество фанатов, которые соберутся, чтобы попрощаться с человеком, который помог сформировать хэви-металл и который с гордостью нес дух Бирмингема на протяжении всей своей карьеры, а также дал возможность своей семье увидеть множество воспоминаний, которые оставили его преданные поклонники, а также огромное количество цветов.



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