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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 23
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Scorpions

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25 окт 2024 : 		 SCORPIONS отметят 60-лет дома
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|||| сегодня

SCORPIONS о "Coming Home Live"



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SCORPIONS опубликовали о том, как прошло юбилейное шоу "Coming Home Live". Релиз концертного CD и винила намечен на 14 ноября.




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30 июл 2025
d
decided
Красивое
просмотров: 183

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