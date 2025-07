сегодня



Участники DIAMOND HEAD, RAVEN, TANK And PRAYING MANTIS основали LORDS OF NWOBHM



Участники DIAMOND HEAD, RAVEN, TANK And PRAYING MANTIS основали проект LORDS OF NWOBHM, в состав которого вошли:



Tino Troy (PRAYING MANTIS) - Guitar

John Gallagher (RAVEN) - Bass

Karl Wilcox (DIAMOND HEAD) - Drums

Cliff Evans (TANK) - Guitar

Carl Sentance (PERSIAN RISK) - Vocals



У группы уже подтверждены два концерта в Токио в январе следующего года и планируют ряд других шоу.



Gallagher: "Сливки британского метала сыграют лучшее, что есть в NWOBHM!»



Evans добавляет: «Эта музыка у нас в крови!»



Wilcox: «Мы отдаем должное жанру, породившему некоторые из крупнейших металл-групп!»



Sentance: «NWOBHM никогда не умрет!»



Troy: «Вторая волна неизбежна!»







+0 -0



просмотров: 162