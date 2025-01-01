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Krokus

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KROKUS скорее выпустят сингл, чем альбом



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CHRIS VON ROHR в недавнем интервью ответил, какова возможность выпуска группой KROKUS нового материала:

«Ну, знаете, тут вот в чем вопрос. Кому нужна новая музыка? Многие группы выпускают новый альбом, поэтому у них есть слоган для нового тура. Мы не из таких. Совсем. У нас и так много песен, которые мы никогда не исполняли вживую. У нас более 20 альбомов, понимаете? И для нас всегда главным критерием является: "Так же ли это хорошо, как лучшие песни KROKUS?"

Итак, Fernando [Von Arb, гитарист KROKUS] и я постоянно обмениваемся идеями. Но это должно стоять в одном ряду с "Long Stick Goes Boom", "Easy Rocker" или другими лучшими вещами. Иначе не имеет смысла. Но, вполне возможно, что появится что—то новое. Возможно, новое видео или новая песня. Но полноценный новый альбом? Я в это не верю. Молодым группам нужны альбомы. Нам не нужны целые альбомы. Mark записывает свои сольные альбомы, но KROKUS — это совсем другое дело. Еще один круг, понимаете? Если мы выпустим новый альбом KROKUS, лучше, чтобы он был там. И я, как продюсер, говорю, если есть идеи и песни, то почему бы и нет? Но если нет...?»

На вопрос, говорит ли он, что у него уже есть какие-то идеи для нового материала KROKUS, Chris пояснил:

«Идеи есть, но я как продюсер не могу сказать: "Давайте прямо сейчас отправимся в студию и запишем альбом". Я имею в виду, что это займет много времени. А в нашем возрасте это время не резиновое, понимаете? Когда вам уже за 70, вы начинаете задумываться: "Как я хочу проводить свое время? Чем я действительно хочу заниматься?" Но это не невозможно. Мы оставим этот вопрос открытым».

Что касается "наиболее важных факторов", которые, если они произойдут, могут привести к выходу нового альбома KROKUS, Chris сказал:

«Я говорю это каждой молодой группе: нет ничего круче чем сильная песня. Вам нужна очень, очень сильная песня. Как, например, на альбоме [KROKUS 2010] "Hoodoo" — "Hoodoo Woman", вам нужна песня такого уровня. Иначе в записи нет никакого смысла. Тогда вы просто играете второсортную песню с любого из старых альбомов. Так что... да, мы открыты. Мы обсуждаем, смотрим, собираем идеи и, возможно, через год соберемся и выпустим новый альбом. Или просто что-нибудь новенькое. Все возможно, понимаешь?»




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