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Почему MEGADETH так названы?



В рамках программы "The David Ellefson Show", David Ellefson и Joshua Toomey вместе с оригинальным гитаристом MEGADETH Greg Handevidt углубились в эпоху становления коллектива и, в частности, коснулись темы, почему группа стала именно MEGADETH:



«Мы сидели в нашей маленькой квартире, и Dave прочитал брошюру сенатора Алана Крэнстона, в которой говорилось об "арсеналах мегасмерти", и я думаю, что это по-настоящему задело его за живое, заставив задуматься о ядерной вoйнe, о том, насколько она разрушительна. И я помню, как подумал: "Чёрт возьми, арсеналы мегасмерти". Эта строчка была в тексте одной песни. И мне пришло в голову: "Megadeath". Я подумал: "Это было бы классное название для группы". И в то время, и я до сих пор так считаю, хотя моё отношение к этому несколько смягчилось, но я сказал: "Ты действительно хочешь, чтобы в названии твоей группы было слово "смерть"? Ты действительно этого хочешь?" Тогда мне это казалось чем-то вроде негативной кармы — вот о чём я думал. Так что я просто написал название одним словом, убрав букву "A". Я написал это на листе бумаги и подумал: "Я считаю, это круто. Мы могли бы назвать группу MEGADETH. Одно слово. Удаляем букву "A". Это уникально. В этом нет никаких мрачных коннотаций. И я думаю, что люди увидят это и не будут пугаться. Это не отпугнёт людей". И в тот момент, чтобы пробиться в коммерческом смысле, не продавшись полностью, были барьеры... Я думаю, что Capitol Records вряд ли была готова подписать контракт с группой под названием "DEATH" в то время. А может, и нет. Но даже после всего этого я создал KUBLAI KHAN, и мы разносили демо-записи, но нам постоянно присылали отказы с комментариями: "Это слишком тяжело. Это неприемлемо с коммерческой точки зрения. Мы не можем подписать с вами контракт. Это не будет продаваться"».



По его словам, Mustaine сначала не понравилось название MEGADETH. Greg вспоминает, что ему понадобилось пару дней, чтобы привыкнуть к названию:



«А потом, я помню, через пару дней он сказал: "Да, мне нравится это название". Вот так всё и произошло. Вот такая история. Всё было быстро и просто».



В своей книге «Mustaine: A Heavy Metal Memoir» Dave на самом деле заявил, что название группы придумал другой бывший участник MEGADETH:



«Вначале я скептически относился к своим вокальным способностям, поэтому мы пригласили вокалиста по имени Лоуренс "Лор" Кейн. Лор недолго пробыл в группе, но именно Лор предложил название MEGADETH. Это произошло, когда мы ночью ехали на машине и обсуждали, как найти подходящее название. Лор знал, что я уже написал песню под названием "Megadeath", и подумал, что это подойдёт и в качестве названия группы. И он был прав. Так что спасибо за это, Лор».



Сообщается, что Mustaine наткнулся на вышеупомянутую брошюру калифорнийского сенатора Алана Крэнстона, когда возвращался в Калифорнию на автобусе после того, как его выгнали из METALLICA. Брошюра, в которой обсуждалась опасность ядерного вооружения, содержала фразу: «Арсенал мегасмерти нельзя уничтожить, какими бы ни были мирные договоры».



Словарь Merriam-Webster определяет «megadeath» как «один миллион смертей» и указывает, что этот термин «обычно используется как единица измерения в отношении ядерной вoйны».







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