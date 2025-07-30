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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 49
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
*Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки» 29
*TONY IOMMI, BILL WARD и GEEZER BUTLER о смерти Оззи 23
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Ozzy Osbourne

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Robyn Adele Anderson исполнила хит Оззи



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Robyn Adele Anderson опубликовала свое прочтение хита Crazy Train в память об Оззи Осборне.

«Я записал эту песню за день до смерти Оззи Осборна. Я всегда хотел записать на нее кавер, и, возможно, что-то во Вселенной подсказало мне сделать это, пока он был еще с нами. Хотя он никогда этого не увидит, надеюсь, его поклонники оценят то, что его дух жив!»




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30 июл 2025
Corpsegrinder04
Robyn Adele Anderson опубликовалА...
Я записАЛ эту песню...
Так это тёлка, или транс ссаный ?
Или переводчик хулиганит ?
Имя для бабы конечно доверия не вызывает, Робин бобин барабек. Но всё же.
Жаль Дэмиана с сайта попросили, он бы по уму всё раскидал , типа RobYn, Robin итд, итп.
просмотров: 198

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