сегодня



Robyn Adele Anderson исполнила хит Оззи



Robyn Adele Anderson опубликовала свое прочтение хита Crazy Train в память об Оззи Осборне.



«Я записал эту песню за день до смерти Оззи Осборна. Я всегда хотел записать на нее кавер, и, возможно, что-то во Вселенной подсказало мне сделать это, пока он был еще с нами. Хотя он никогда этого не увидит, надеюсь, его поклонники оценят то, что его дух жив!»







+1 -0



( 1 ) просмотров: 198

