сегодня



FLOOR JANSEN о раке груди



FLOOR JANSEN в интервью Metal Hammer Greece TV ответила на вопрос, почему решила публично озвучить свой диагноз в октябре 2022 года:



«Это хороший вопрос, потому что, конечно, сначала я не хотела никому об этом рассказывать. Это твое личное дело, пока ты не поделишься им со своей семьей, не поделишься им с близкими тебе людьми, и оно внезапно не станет чем-то особенным. Но то, что я нахожу самым страшным из всего, и что, я уверена, знакомо многим другим людям, которые были больны раком — вы считаете, что вы здоровы, а на самом деле это не так. И, надеюсь, в Греции, и, конечно же, в Нидерландах, откуда я родом, и в Швеции, где я живу, есть множество тестов, которые позволяют убедиться, когда что-то изменилось за время между предыдущими тестами, плюс понять, что вообще происходит с вашим организмом, и в настоящем существует достаточное количество ноу-хау. Итак, если бы я не пошла на стандартную маммографию, я бы этого не узнала. И я считаю, что многие люди принимают такие процедуры как что-то необязательное или не вписывают их в свое расписание. Вы не задумываетесь о том, что можете заболеть, пока не сделаете эти анализы. Я же хотела бы предупредить всех, и женщин, и мужчин, что нужно проходить подобные обследования, потому что они проводятся не просто так, и они спасают жизни. Это не клише. И, да, в этом смысле я поняла, что даже если мне удастся убедить одну женщину сделать маммографию или одного мужчину пойти и проверить простату, когда придет их время, оно того стоило. Таким был мой выбор».







+1 -0



просмотров: 169

