Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 60
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 32
*Новое видео CORONER 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*

Floor Jansen

*



27 авг 2025 : 		 FLOOR JANSEN о раке груди

13 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления FLOOR JANSEN

14 июл 2025 : 		 FLOOR JANSEN исполнила NIGHTWISH, REVAMP и AFTER FOREVER

21 окт 2024 : 		 Концертное видео FLOOR JANSEN

1 окт 2024 : 		 FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale

3 сен 2024 : 		 FLOOR JANSEN выступила во дворце

11 дек 2023 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN

5 июл 2023 : 		 FLOOR JANSEN отменила и сольные концерты

15 май 2023 : 		 FLOOR JANSEN попала в чарты

2 май 2023 : 		 FLOOR JANSEN разогрела METALLICA

13 апр 2023 : 		 Видео с выступления FLOOR JANSEN

22 мар 2023 : 		 Новая песня FLOOR JANSEN

26 фев 2023 : 		 FLOOR JANSEN представила бокс-сет

24 фев 2023 : 		 Новая песня FLOOR JANSEN

21 фев 2023 : 		 Альбом FLOOR JANSEN выйдет на виниле

11 фев 2023 : 		 FLOOR JANSEN претендует на награду

13 янв 2023 : 		 Новое видео FLOOR JANSEN

13 дек 2022 : 		 FLOOR JANSEN выпустит альбом весной
FLOOR JANSEN о раке груди



zoom
FLOOR JANSEN в интервью Metal Hammer Greece TV ответила на вопрос, почему решила публично озвучить свой диагноз в октябре 2022 года:

«Это хороший вопрос, потому что, конечно, сначала я не хотела никому об этом рассказывать. Это твое личное дело, пока ты не поделишься им со своей семьей, не поделишься им с близкими тебе людьми, и оно внезапно не станет чем-то особенным. Но то, что я нахожу самым страшным из всего, и что, я уверена, знакомо многим другим людям, которые были больны раком — вы считаете, что вы здоровы, а на самом деле это не так. И, надеюсь, в Греции, и, конечно же, в Нидерландах, откуда я родом, и в Швеции, где я живу, есть множество тестов, которые позволяют убедиться, когда что-то изменилось за время между предыдущими тестами, плюс понять, что вообще происходит с вашим организмом, и в настоящем существует достаточное количество ноу-хау. Итак, если бы я не пошла на стандартную маммографию, я бы этого не узнала. И я считаю, что многие люди принимают такие процедуры как что-то необязательное или не вписывают их в свое расписание. Вы не задумываетесь о том, что можете заболеть, пока не сделаете эти анализы. Я же хотела бы предупредить всех, и женщин, и мужчин, что нужно проходить подобные обследования, потому что они проводятся не просто так, и они спасают жизни. Это не клише. И, да, в этом смысле я поняла, что даже если мне удастся убедить одну женщину сделать маммографию или одного мужчину пойти и проверить простату, когда придет их время, оно того стоило. Таким был мой выбор».




Комментарии

просмотров: 169

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
