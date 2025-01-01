Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 18
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость» 57
*ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!» 24
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 20
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 18
*DREAM THEATER выступили в Пловдиве 13
[= ||| все новости группы



*

Venom Inc.

*



13 авг 2025 : 		 TONY DOLAN о новом материале VENOM INC.

24 июн 2025 : 		 Вокалист VENOM INC.: «Я не буду играть с Mantos'ом и Abbadon'ом»

15 фев 2025 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN: «Пока дышу, я не буду общаться с Tony Dolan'ом»

14 янв 2025 : 		 Музыканты FORBIDDEN, AUTOPSY присоединились на сцене к VENOM INC.

4 янв 2025 : 		 VENOM INC. нашли гитариста

23 дек 2024 : 		 Почему VENOM INC. решили продолжать?

16 дек 2024 : 		 Вокалист VENOM INC.: «Меня не останавливает цена на визу в США»

3 дек 2024 : 		 TONY DOLAN: «Дверь для Jeff'a в VENOM INC. всегда открыта»

2 дек 2024 : 		 JEFF 'MANTAS' DUNN покинул состав VENOM INC.

9 авг 2024 : 		 Вокалист VENOM INC. об отношениях с бывшими

23 июн 2024 : 		 VENOM INC. заключили контракт с Artist Worldwide

19 июн 2024 : 		 Бывший барабанщик VENOM INC.: «ИИ нашей музыке не страшен!»

3 май 2024 : 		 У гитариста VENOM сердечный приступ

8 апр 2024 : 		 VENOM INC. нашли барабанщика

11 ноя 2023 : 		 VENOM INC расстались с барабанщиком

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM INC.

9 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

1 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

19 окт 2022 : 		 У VENOM INC. проблемы с визами

4 окт 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления VENOM INC.

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

20 сен 2022 : 		 Гитарист VENOM INC. — о выступлениях со SCOOTER: «Это было одним из лучших моментов в моей жизни»

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM INC.

19 авг 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

26 июл 2022 : 		 Бывший гитарист VENOM — о METALLICA: «Они прекраснейшие ребята»

17 июн 2022 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.
Показать далее
| - |

|||| сегодня

TONY DOLAN о новом материале VENOM INC.



zoom
TONY DOLAN в недавнем интервью поговорил о планах VENOM INC.:

«Да, работа над альбомом шла уже некоторое время. Я имею в виду, когда мы записывали "There's Only Black", идея заключалась в том, что альбом должен был состоять из двух частей, первой и второй. И [лирическая концепция] была за пределами смерти, за пределами того, что мы видим, за пределами наших представлений о жизни, Вселенной или обо всем остальном. Итак, изначально я писал об "Аде" Данте, но теперь, очевидно, в нем ставился вопрос о жизни и нашем существовании, о том, почему мы здесь и для чего мы здесь? И что происходит после того, как нас здесь не станет. Итак, речь шла о духе жизни, духе энергии. Итак, мы написали достаточно для двух альбомов. Конечно, что случилось, то случилось, и сейчас мы находимся в таком положении, что, ладно, у нас готов второй альбом. Но с новыми музыкантами я, безусловно, хотел приукрасить их, принять их самих и их стиль. Итак, я кое-что переписал, и на данный момент, как мне кажется, мы, вероятно, уже почти закончили сведение EP, которое станет подготовкой к новому альбому, который должен выйти в марте 2026 года. Вот наша цель. На данный момент у меня есть автор обложки, тот, кто оформит задник альбома, я сам делаю макеты и мы пока смотрим на демоверсии, чтобы понять, что нам нравится. Так что, да, это в некотором роде интересно. И мне всегда приятно записывать новую музыку, я реально радуюсь этому процессу. Все похоже на новое начало. И на данный момент это очень позитивно и здорово!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 107

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом