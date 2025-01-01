сегодня



TONY DOLAN о новом материале VENOM INC.



TONY DOLAN в недавнем интервью поговорил о планах VENOM INC.:



«Да, работа над альбомом шла уже некоторое время. Я имею в виду, когда мы записывали "There's Only Black", идея заключалась в том, что альбом должен был состоять из двух частей, первой и второй. И [лирическая концепция] была за пределами смерти, за пределами того, что мы видим, за пределами наших представлений о жизни, Вселенной или обо всем остальном. Итак, изначально я писал об "Аде" Данте, но теперь, очевидно, в нем ставился вопрос о жизни и нашем существовании, о том, почему мы здесь и для чего мы здесь? И что происходит после того, как нас здесь не станет. Итак, речь шла о духе жизни, духе энергии. Итак, мы написали достаточно для двух альбомов. Конечно, что случилось, то случилось, и сейчас мы находимся в таком положении, что, ладно, у нас готов второй альбом. Но с новыми музыкантами я, безусловно, хотел приукрасить их, принять их самих и их стиль. Итак, я кое-что переписал, и на данный момент, как мне кажется, мы, вероятно, уже почти закончили сведение EP, которое станет подготовкой к новому альбому, который должен выйти в марте 2026 года. Вот наша цель. На данный момент у меня есть автор обложки, тот, кто оформит задник альбома, я сам делаю макеты и мы пока смотрим на демоверсии, чтобы понять, что нам нравится. Так что, да, это в некотором роде интересно. И мне всегда приятно записывать новую музыку, я реально радуюсь этому процессу. Все похоже на новое начало. И на данный момент это очень позитивно и здорово!»







